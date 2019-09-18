FLASH - GASP! LA FAVOLA DELLA "DEA" SI TRASFORMA IN INCUBO - PRIMO TEMPO CHOC A ZAGABRIA PER L'ATALANTA ALL'ESORDIO IN CHAMPIONS: GLI UOMINI DI GASPERINI NE PRENDONO TRE DALLA DINAMO CHE NELLA RIPRESA CALA IL POKER - TRIPLETTA DI ORSIC-
FLASH - GASP! LA FAVOLA DELLA "DEA" SI TRASFORMA IN INCUBO - PRIMO TEMPO CHOC A ZAGABRIA PER L'ATALANTA ALL'ESORDIO IN CHAMPIONS: GLI UOMINI DI GASPERINI NE PRENDONO TRE DALLA DINAMO CHE NELLA RIPRESA CALA IL POKER - TRIPLETTA DI ORSIC-
VIDEO! DETTO, FATTO. E BIANCA GUACCERO SI TOGLIE IL REGGISENO IN DIRETTA – LA CONDUTTRICE, AL CENTRO DI UNA BUFERA NEI GIORNI SCORSI PER UNO SPOT, SI E’ FATTA PRENDERE LA MANO: "MOSTRATEVI COSÌ COME SIETE, CON ORGOGLIO. IO SONO COSÌ, NON MI IMPORTA NIENTE, PRENDERE O LASCIARE" POI SI E' SFILATA LE COPPETTE DEL REGGISENO E…" - VIDEO
SOZZANI E ZOZZONI - LA CAMERA VOTA NO ALL'ARRESTO DEL DEPUTATO DI FORZA ITALIA: LA NUOVA MAGGIORANZA SI SPACCA, COI GRILLINI CHE ACCUSANO GLI ALLEATI DEL PD. DI MAIO: ''IL VOTO SEGRETO VA ABOLITO, IL M5S SUI VALORI È DIVERSO DAGLI ALTRI'' - GIARRUSSO: ''È UN FATTO GRAVISSIMO CHE INCIDE ECCOME SUL RAPPORTO DI MAGGIORANZA'' - LA PRESTIGIACOMO: ''LUI E' UN GALANTUOMO''
LA TV È SMART, L'UTENTE MENO - LE TV DI ULTIMA GENERAZIONE INVIANO I NOSTRI DATI PERSONALI A NETFLIX, GOOGLE E FACEBOOK ANCHE QUANDO NON SONO ATTIVE. POSIZIONE, INDIRIZZO IP E ALTRI DATI SONO SPEDITI ANCHE SE NON SIETE ABBONATI A NETFLIX. MENTRE ALTOPARLANTI E TELECAMERE CONNESSE MANDANO DATI A DECINE DI TERZE PARTI CHE NULLA HANNO A CHE VEDERE CON I CONTRATTI CHE AVETE SOTTOSCITTO
QUI COMANDO IO – VIDEO ESILARANTE DALLA CALIFORNIA DOVE UN TERRIER DI UNDICI MESI È RIUSCITO A METTERE IN FUGA UN COYOTE CHE SI ERA AVVENTURATO NEL LORO GIARDINO DI CASA: QUANDO L’ANIMALE HA AGGREDITO IL MALTESE DI 10 ANNI, IL CUCCIOLO NON CI HA VISTO PIÙ E…(VIDEO)
LA VERSIONE DI MUGHINI – GRAN BELLA PARTITA ATLETICO-JUVE, MAGNIFICO IL SECONDO TEMPO: CUADRADO FA IL FENOMENO, POI IL BIS DI MATUIDI, FORSE IL MIGLIORE IN ASSOLUTO DELLA JUVE. GLI SPAGNOLI NON SI DANNO PER MORTI E METTONO DUE PALLE DENTRO DI TESTA. SAREBBE STATA LEGGENDA SE FOSSE ANDATA DIVERSAMENTE CON RONALDO... - AL PUBBLICO CHE L’AVEVA FISCHIATO RIVOLGE UN GESTO CHE SIGNIFICA: “VE LA SIETE FATTA SOTTO VERO?" - VIDEO
CAFONALINO - AL CANOTTIERI ROMA UNA SERATA DI BENEFICENZA PER RICORDARE ANDREA, IL GIOVANE TENNISTA E CHEF PROVETTO SCOMPARSO 2 ANNI FA - LUCA BARBAROSSA HA CANTATO 'VIA MARGUTTA' E 'PASSAME ER SALE', DIVERTENTISSIMA LA PERFORMANCE DI LUCIA OCONE NEI PANNI DI VERONIKA, L'IMPROBABILE PRESENTATRICE DI TELEVENDITE – I SELFIE DI MATANO E LA FOTO DERBY TRA IL LAZIALISSIMO PINO INSEGNO E IL DG DELLA LUISS GIOVANNI LO STORTO, TIFOSO GIALLOROSSO…
ON THE ROAD – IL MIGLIOR MODO PER RIPRENDERSI DALLE FERIE? ORGANIZZARE IL PROSSIMO VIAGGIO SU QUATTRO O DUE RUOTE – DALLA “WILD ATLANTIC WAY” IN IRLANDA ALLE COLLINE DELL’ANDALUSIA – PER CHI AMA I PAESAGGI AUTUNNALI C’È LA “MONADNOCK REGION LOOP” O IL FASCINO DELLA “ROUTE 66”- CHI NON VUOLE ALLONTANARSI DALL’ITALIA C'E'…
ANDATE IN PALESTRA E PENSATE DI POTERVI INGOZZARE CON CHILI DI DOLCI? NON AVETE CAPITO NULLA - TUTTE LE CALORIE PROVENGONO DAL CIBO, MA SOLO IL 10-30% VIENE PERSO ATTRAVERSO L’ATTIVITÀ FISICA. MA QUESTO NUMERO INCLUDE TUTTO: CAMMINARE, DIGITARE, ANDARE IN PALESTRA, FARE LE SCALE, ALZARSI IN PIEDI. QUINDI IL VERO E PROPRIO ESERCIZIO FISICO È SOLO UN SOTTOINSIEME DI QUEL NUMERO – IN DUE PAROLE: FATE PRIMA A METTERVI A DIETA…