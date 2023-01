28 gen 2023 12:18

FLASH! “KIM KARDASHIAN È PIÙ ATTACCATA DI ZANIOLO ALLA MAGLIA DI ROMA” – ANCHE A HOLLYWOOD SI TIFA PER LA MAGICA: DELIRIO SUI SOCIAL PER KIM KARDASHIAN A PASSEGGIO CON LA MAGLIA DELLA ROMA DEL 1997-1998, LA PRIMA STAGIONE DI ZEMAN IN PANCHINA. NELLA ROSA C'ERA ANCHE LAMPROS CHOUTOS CHE CONDIVIDE UN PRIMATO CON LA CULONA KIM: ENTRAMBI HANNO INDOSSATO LA MAGLIA DELLA ROMA STAGIONE 97/98 PUR NON SCENDENDO MAI IN CAMPO…