LA FRANCIA CONTINUA A PERDERE PEZZI - DOPO RABIOT, COMAN E UPAMECANO, ANCHE I DIFENSORI VARANE E KONATÉ HANNO ACCUSATO SINTOMI INFLUENZALI - IL C.T. DESCHAMPS CONTINUA A INCOLPARE L'ARIA CONDIZIONATA, MA NEL FRATTEMPO AI GIOCATORI È STATO CHIESTO DI NON STRINGERSI LE MANI PER EVITARE ALTRI CONTAGI - NON È ANCORA CHIARO SE SI TRATTI DI COVID, INFLUENZA OPPURE DELLA "SINDROME DEL CAMMELLO"...

IBRAHIMA KONATE

Da www.calciomercato.com

Non c’è pace nel ritiro della Francia. L’avvicinamento alla finale dei Mondiali di domenica prosegue infatti con molti intoppi, nuove assenze e una preoccupazione dilagante. Dopo aver recuperato Rabiot e Upamecano, out per influenza nella semifinale con il Marocco, nelle scorse ore anche Coman è stato messo ko dai sintomi stagionali. Ora però febbre, tosse e mal di gola hanno attecchito anche su Varane e Konaté.

RAFAEL VARANE

NESSUN ALLARME

Deschamps trema anche se dall’ambiente dei Bleus trapela tranquillità. Nessun allarme Covid fanno sapere, le assenze sarebbero delle semplici laringiti provocate dall’aria condizionata. I due difensori stanno bene e sono sotto controllo del team medico. Una situazione non allarmante anche se nel ritiro della Francia sono tornate mascherine e gel disinfettante. Ai giocatori è stato chiesto di non stringersi le mani per salutarsi per evitare che l’influenza possa contagiare altri protagonisti della cavalcata in Qatar. L’avversario più duro per Mbappé e compagni nelle prossime ore potrebbe essere il condizionatore, altro che Messi…

ARTICOLI CORRELATI