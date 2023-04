FUNICULI' FUNICULA', LO SCUDETTO E' QUA! - IL NAPOLI VIENE ACCOLTO DA OLTRE 10MILA TIFOSI IN FESTA DOPO LA VITTORIA CONTRO LA JUVENTUS A TORINO - OSIMHEN E KVARATSKHELIA SCATENATI SUL PULLMAN DIRIGONO I FESTEGGIAMENTI PER L'ORMAI IMMINENTE SCUDETTO - LA SQUADRA DI SPALLETTI POTREBBE OTTENERE LA VITTORIA MATEMATICA DEL CAMPIONATO GIÀ LA PROSSIMA SETTIMANA: BASTA BATTERE LA SALERNITANA, SE LA LAZIO NON VINCE CONTRO L'INTER - CONDO': "UNO SCUDETTO GLORIOSO E SENZA OMBRE" - VIDEO

Osimhen sta nel suo proprio guardatelo pic.twitter.com/oCSyQjIvje — Michele1926 (@majewsky2000) April 24, 2023

1. NAPOLI, È GIÀ FESTA: IN DIECIMILA STANOTTE A CAPODICHINO. OSIMHEN E KVARA SUL TETTO DEL BUS

Estratto da www.gazzetta.it

victor osimhen

Questione di minuti. […] Se il Napoli batterà la Salernitana e meno di 24 dopo l’Inter non cadrà in casa con la Lazio, sarà aritmeticamente tricolore per gli azzurri, 33 anni dopo. Ma è bastato il successo al 93’ […] allo Stadium di ieri sera, […] per scatenare la festa napoletana.

festeggiamenti dopo juve napoli 9

[…] I tifosi hanno così pensato di andare ad accoglierli al rientro da Torino. Alle 2.40 il pullman del Napoli è uscito dall’aeroporto di Capodichino trovando diecimila supporter azzurri in delirio tra cori, fumogeni e bandiere. Al bus sono serviti diversi minuti per fare appena pochi metri attraversando una marea azzurra.

Da sopra il pullman sono sbucati Osimhen e Kvaratskhelia con il nigeriano che in diretta su Instagram ha postato la festa con il pullman scortato da decine di motorini. È solo un assaggio, l’aperitivo, nemmeno l’antipasto, di quel che sarà.

2. L’ORCHESTRA SPALLETTI CANCELLA OGNI OMBRA

Estratto dell'articolo di Paolo Condò per “la Repubblica”

festeggiamenti dopo juve napoli 7

Il terzo scudetto del Napoli è in cassaforte da troppo tempo perché la vittoria di Torino abbia una valenza decisiva, ma se da quello dei numeri saliamo al piano delle emozioni è chiaro che il secondo successo sulla Juve meriti il massimo dei voti. La girata di Raspadori in pieno recupero arriva in coda a un quarto d’ora di adrenalina pura, ricca di palle-gol ed episodi al limite dopo una gara che il Napoli, scontata la partenza accesa della Juve, aveva controllato senza riuscire a risolvere.

festeggiamenti dopo juve napoli 4

[…] L’orchestra di Spalletti, che pure dopo l’ultima pausa sta suonando a un volume leggermente inferiore — e in Champions l’ha pagato — , potrebbe così celebrare già nel prossimo week-end. Il suo è uno scudetto glorioso e senza ombre, che vola alto sopra le vicende giudiziarie che hanno condizionato il resto del campionato. Il resto, appunto. Il Napoli è sopra.

festeggiamenti dopo juve napoli 3

[…] dietro all’attacco del Napoli, di gran lunga il migliore del torneo (67 reti) in coerenza con la superiorità della squadra di Spalletti, nessuno aveva ancora raggiunto il confine dei 50 gol: Lukaku ci porta l’Inter, che poi sale a 51, la doppietta di Leao al Lecce aggiunge poi il Milan alla lista. Il dato è indicativo perché non sempre la capolista fa primavera, per capire la tendenza è meglio misurare il peso degli attacchi sulla concorrenza, e il ritardo rispetto al passato è clamoroso. Abbiamo dovuto attendere la 31esima giornata. L’anno scorso il 2° attacco superò le 50 reti alla 25ª, due anni fa alla 23ª, nel 2018 alla 21ª. Un altro sport.

festeggiamenti dopo juve napoli 2

[…] Il Napoli ha ottenuto quel che sappiamo da Osimhen e Kvaratskhelia. Altrove, è una Spoon River di latitanze sotto porta. A questo punto del torneo la Lazio l’anno scorso aveva ricevuto 15 gol da Immobile (tolti i rigori), che quest’anno è fermo a 7. Tra Fiorentina e Juve, Vlahovic contava 16 reti: oggi sono 6. Abraham aveva centrato alla 31esima 13 bersagli, quest’anno è a quota 7.

festeggiamenti dopo juve napoli 16 festeggiamenti dopo juve napoli 14 festeggiamenti dopo juve napoli 10 juventus napoli jack raspadori juventus napoli festeggiamenti dopo juve napoli 1 festeggiamenti dopo juve napoli 15

festeggiamenti dopo juve napoli 11 festeggiamenti dopo juve napoli 6 festeggiamenti dopo juve napoli 5 allegri spalletti napoli juve juventus napoli gatti kvara juventus napoli gatti kvara juventus napoli gatti kvara juventus napoli juventus napoli festeggiamenti dopo juve napoli 8 festeggiamenti dopo juve napoli 12 festeggiamenti dopo juve napoli 13