FURIA SELVAGGIA CONTRO CORONA: "UN PLURIPREGIUDICATO CHE PROMUOVE SCOMMESSE CALCISTICHE SU TELEGRAM. MENTRE LA PROCURA STA INDAGANDO SUL CALCIOSCOMMESSE LUI ANNUNCIA I NOMI DEI COINVOLTI SUI SOCIAL IN UNA MODALITÀ VESSATORIA. E LA STAMPA FA FINTA DI NON ESSERE COMPLICE DELLA RESURREZIONE DEL MOSTRO" – LA REPLICA DI “FURBIZIO” – E LIA CAPIZZI (RAISPORT) METTE IL CARICO: “CORONA STA OSTACOLANDO LE INDAGINI CON LE SUE FUGHE DI NOTIZIE: UNA TALPA IN PROCURA? O AMICI MALAVITOSI CHE SI VOGLIONO VENDICARE DI SCOMMESSE NON RISCOSSE?" – VIDEO

Un pluripregiuricato con non so quante nuove denunce all’attivo apre un sito che ha il nome di un delinquente e lo slogan “solo i fuorilegge saranno liberi”. Un sito pieno di insulti, gossip beceri, contenuti che non definisco (l’altro giorno ha pubblicato il nome di una persona che lavora con me sotto il mirino di una pistola)

Intanto, per mesi, promuove scommesse calcistiche su Telegram promettendo a migliaia di utenti vincite sicure e robaccia varia. Mentre la procura di Torino sta indagando sul calcioscommesse lui scopre la cosa e brucia il lavoro costringendo la procura a agire prima di aver terminato l’indagine. Comincia a annunciare che darà nomi dei coinvolti uno alla volta sui social in una modalità a dir poco vessatoria e rivelando le fonti.

Poi, dall’alto del suo curriculum adamantino, dà lezioni di legalità e parla di ludopatia (“con quella faccia da bravo ragazzo quel calciatore è ludopatico, ha una grave dipendenza”). Detto da lui. In tutto questo nessun giornalista ha nulla da eccepire, anzi, grande promozione al sito con nome dedicato a un delinquente (interviste su Repubblica e Corriere) e vari inviti in tv al personaggio borderline in preda ad esaltazione. Naturalmente, a breve nuovi casini, la stampa che fa finta di non essere complice della resurrezione del mostro, poi lui torna in pista e si riparte dal via. Mi sembra un mondo surreale.

LA RISPOSTA DI CORONA

Fabrizio Corona si è scagliato contro Selvaggia Lucarelli. Tra i due non corre buon sangue e le loro differenze di vedute sono ormai storiche, ma questa volta, Fabrizio Corona, non gliel'ha mandate a dire e nelle sue Instagram stories ha deciso di sfogarsi contro la giornalista e giudice di Ballando con le Stelle. Alla base della discussione pare ci siano gli attrati tra i due che negli anni hanno portato, oggi, all'apice delle divergenze: «Selvaggia Lucarelli insegna giornalismo senza tesserino», questa l'ultima accusa di Fabrizio Corona. Scopriamo insieme cosa le ha detto.

