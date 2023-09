26 set 2023 15:02

GASP ATTACK! - GIAN PIERO GASPERINI SBROCCA A UN GIORNALISTA DURANTE LA CONFERENZA STAMPA DOPO ATALANTA-CAGLIARI - L'ALLENATORE ERA FURIOSO PER UN ARTICOLO SCRITTO SU DI LUI NEI GIORNI SCORSI: "NON TI PUOI PRESENTARE DA ME DOPO CHE HAI SCRITTO QUELL'ARTICOLO VERGOGNOSO. MANDA QUALCUN ALTRO, O SENNÒ SCRIVI QUELLO CHE VUOI. NON FARE DOMANDE A ME" - IL TECNICO NON HA DATO NEANCHE IL TEMPO AL GIORNALISTA DI RISPONDERE: "TROPPO COMODO COSI'. MA CHE FACCIA HAI?" - VIDEO