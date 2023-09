27 set 2023 14:52

GATTUSO DA PELARE - DOPO FABIO GROSSO, UN ALTRO EX CAMPIONE DEL MONDO 2006 VA A ALLENARE IN FRANCIA: GENNARO GATTUSO SARÀ IL NUOVO ALLENATORE DEL MARSIGLIA - NON SARÀ UN COMPITO FACILE PER L'EX CENTROCAMPISTA DEL MILAN: L'"OM" HA VINTO SOLAMENTE DUE PARTITE NELLE PRIME SEI E I TIFOSI SONO SUL PIEDE DI GUERRA - "L'EQUIPE" ESPRIME PERPLESSITÀ NEI SUOI CONFRONTI: "DA QUANDO HA INIZIATO LA CARRIERA DA ALLENATORE, HA ALLENATO OTTO CLUB. NON È UN BEL SEGNALE…"