Salvatore Riggio per www.corriere.it

Chi è il giocatore più pagato tra ingaggi e altre attività? Per la prima volta dal 2014, e già questa è una notizia, non ci sono né Cristiano Ronaldo né Lionel Messi. Il primo sta attraversando un bruttissimo momento, il peggiore della sua carriera, tra una panchina e l’altra con il Manchester United. Il secondo, invece, si ritaglia qualche pezzo di gloria con il Psg. Sognando il Mondiale — ha annunciato che sarà l’ultimo — in Qatar 2022 con l’Argentina. Adesso in testa c’è Kylian Mbappé: calcio, tifosi e sponsor sono tutti ai suoi piedi. Vediamo questa speciale classifica nella quale non c’è nessun atleta della nostra serie A.

Kylian Mbappé (Psg): 131,18 milioni di euro

Ha soltanto 23 anni e sta già facendo parlare di sé da cinque anni e non solo per il Mondiale vinto da protagonista con la Francia nel 2018 in Russia. Questa estate sembrava a un passo dal Real Madrid e, invece, è rimasto a Parigi trattenuto dal presidente della Repubblica transalpina Emmanuel Macron. Sono 112,73 i milioni di euro lordi di ingaggio e 18,45 derivanti da altre attività. Non male per il nuovo «Paperone del calcio».

Lionel Messi (Psg): 122,98 milioni di euro

Al secondo posto c’è il compagno di squadra di Mbappé, Lionel Messi. Per la Pulce 66,61 milioni di euro lordi di ingaggio e 56,37 da altri accordi tra sponsor e attività varie. Insomma, il fuoriclasse argentino avrà anche perso la vetta, ma ha comunque guadagni ancora altissimi.

Cristiano Ronaldo (Manchester United): 102,48 milioni di euro

Cristiano Ronaldo è sempre stato un’azienda vivente. Infatti, in questa lista è il giocatore a percepire i maggiori incassi da attività extracalcistiche, ben 61,49 milioni di euro. Ma dalla prossima stagione rischia, visto il momento che sta attraversando, di dover rivedere al ribasso (e di tanto) il suo stipendio.

Neymar (Psg): 89,16 milioni di euro

Ai piedi del podio Neymar sfiora i 100 milioni di euro (di questi, sono 56,37 i milioni lordi di ingaggio). Resta comunque l’acquisto più costoso della storia del calcio. Nell’estate 2022 fu pagato dal Psg al Barcellona ben 222 milioni di euro. E intanto, si gode i suoi guadagni, sognando la Champions con il club francese.

Mohamed Salah (Liverpool): 54,32 milioni di euro

Quinto posto per Salah, che resta comunque distante, molto distante, rispetto ai primi quattro in classifica. Il suo ingaggio lordo è di 35,87 milioni di euro, mentre i restanti 18,45 arrivano dal suo personalissimo giro d’affari.

Erling Haaland (Manchester City): 39,97 milioni di euro

Haaland segna gol a raffica per la gioia di Pep Guardiola e di tutti i tifosi del Manchester City. C’è chi vuole fare una petizione per non farlo giocare, ma intanto lui si gode questo momento d’oro frantumando record. E presto scalerà anche questa classifica. Aggiungendo ai 35,87 milioni di euro lordi di ingaggio qualche sponsorizzazione più succulenta.

Robert Lewandowski (Barcellona): 35,87 milioni di euro

Un altro grande bomber in questa speciale classifica. Mostruoso in campo per quanto fatto in questi anni con il Bayern Monaco e per quanto vuole fare con la maglia del Barcellona. Di ingaggio lordo l’attaccante polacco guadagna 27,67 milioni di euro. I restanti 8,20 milioni di euro dagli sponsor. Senza dimenticare che quest’anno ha interrotto l’accordo con Huawei dopo le notizie che vedevano l’azienda sostenere la Russia nel conflitto scatenato in Ucraina.

Eden Hazard (Real Madrid): 31,77 milioni di euro

Al Real Madrid continua ad attraversare un momento non facile. Le sue prestazioni nella Liga sono state altalenanti, ma nonostante questo Hazard resta nella top ten. Il totale arriva dai 27,67 milioni lordi d’ingaggio e i 4,10 che arrivano da sponsorizzazioni e affari personali.

Andres Iniesta (Vissel Kobe): 30,75 milioni di euro

Conquista dal Giappone il nono posto di questa speciale classifica. Iniesta ha la bellezza di 38 anni e deve tutto ai suoi 29,72 milioni di euro di ingaggio. Da altre sue attività guadagna 1,02 milioni. Lo scorso settembre l’ex centrocampista del Barcellona ha lanciato il proprio brand di abbigliamento sportivo, Capitten, e ha anche un’azienda vinicola, Bodegas Iniesta. Meglio di così.

Kevin De Bruyne (Manchester United): 29,72 milioni di euro

De Bruyne chiude la top ten. Con i suoi 29,72 milioni di euro di guadagno totale. Di questi, 4,10 derivano da 11 accordi extracalcistici. Aveva fatto molto discutere la scelta dello scorso anno di negoziare da solo il rinnovo con il Manchester United: il belga utilizzò a supporto delle sue richieste un dossier su sé stesso realizzato da una società di analisi di dati. Resta per i Citizens un giocatore fondamentale nello scacchiere di Pep Guardiola, che quest’anno punta alla Champions. La prima per il Manchester City.