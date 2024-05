IL GIRO HA GIA’ IL SUO DOMINATORE! TADEJ POGACAR DÀ SPETTACOLO SULLA SALITA DI PANTANI: VINCE A OROPA E CONQUISTA LA MAGLIA ROSA - LO SLOVENO, VITTIMA DI UNA FORATURA E DI UNA CADUTA SENZA CONSEGUENZE POCO PRIMA DELL’INIZIO DELLA SALITA FINALE, È IRRESISTIBILE. E AGLI APPASSIONATI DI CICLISMO SEMBRA DI TORNARE INDIETRO DI UN QUARTO DI SECOLO, AL FAMOSO SALTO DI CATENA DI MARCO PANTANI A 8 KM DALL’ARRIVO, E ALLA RIMONTONA DEL "PIRATA" CHE TRIONFA A OROPA...

Cosimo Cito per repubblica.it - Estratti

TADEJ POGACAR

La prima sberla al Giro d’Italia è arrivata, puntualissima, sulla salita di Oropa. Tadej Pogacar ha vinto, senza stravincere, sullo storico arrivo al Santuario ed è la nuova maglia rosa. L’attacco ai 4,5 km dall’arrivo, dopo un forcing di squadra. Solo O’Connor ha provato a resistergli, prima di pagare il fuorigiri, esattamente come accaduto a Carapaz durante l’ultima Liegi-Bastogne-Liegi: chi prova a resistere alle rasoiate di Pogacar è destinato spegnersi di colpo. E bene ha fatto l’espertissimo Thomas a proseguire del suo passo e a limitare i danni: “Sarei saltato in aria”.

All’arrivo lo sloveno ha chiuso con un vantaggio di 27” su Martinez, Thomas, uno splendido Lorenzo Fortunato e l’ex biathleta Lipowitz. Vari gruppetti a seguire, e molto lontana la maglia rosa di Torino, Jhonatan Narvaez.

tadej pogacar

Eppure la scalata verso Oropa non era iniziata nel migliore dei modi per Pogacar: nell’attraversamento di Biella il due volte vincitore del Tour era improvvisamente scivolato in coda al gruppo per una foratura alla ruota anteriore. Su una curva, poi, la caduta: niente di grave, ma un po’ di nervosismo e per un km, con la UAE compatta ad aiutare il proprio capitano, è sembrato di tornare indietro di un quarto di secolo, al famoso salto di catena di Marco Pantani a 8 km da questo arrivo pieno di fascino ed eternato dalla straordinaria rimonta del Pirata, allora.

Ci ha messo poco Pogi a tornare sotto. Majka si è scatenato, e poi è toccato a lui rifinire il lavoro, in una giornata a lungo tenuta in pugno da una fuga a sei, poi ridotta al solo Andrea Piccolo, ripreso a 7 km dall’arrivo. “Adesso posso rilassarmi un po’” ha detto Pogacar dopo l’arrivo, tirando il fiato dopo ventiquattr’ore non semplicissime, seguite alla clamorosa sconfitta di Torino

tadej pogacar 10

(...)