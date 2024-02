1 feb 2024 18:21

HAMILTON AL CAVALLINO RAMPANTE SI PORTA PURE LA CAVALLONA ARRAPANTE? - LA BOMBASTICA MODELLA BRASILIANA JULIANA NALU' È LA PRESUNTA NUOVA FIAMMA DEL PILOTA BRITANNICO - NON CI SONO CONFERME UFFICIALI, MA I DUE SONO STATI "PIZZICATI" INSIEME IN DIVERSE OCCASIONI: L'ULTIMA IN UN RISTORANTE ESCLUSIVISSIMO IN BRASILE - LA MODELLA 25ENNE, IN PASSATO, HA FATTO PERDERE LA TESTA ANCHE A KANYE WEST, CHE HA FREQUENTATO DOPO LA FINE DEL MATRIMONIO DEL RAPPER CON KIM KARDASHIAN…