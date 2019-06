ITALIA-SVEZIA 1-1! IL MINISTRO SVEDESE ERIKSSON: “DOPO I MONDIALI DI CALCIO SIAMO PARI. VI ABBIAMO BATTUTO NEL CALCIO, MA VOI AVETE BATTUTO NOI STAVOLTA. CONGRATULAZIONI, AVRETE DEI GIOCHI BELLISSIMI” (IN REALTA’ SONO IN VANTAGGIO GLI SVEDESI PERCHE’ CI BUTTARONO FUORI A EURO 2004 CON IL FAMOSO BISCOTTO CON LA DANIMARCA) - IL SINDACO DI CORTINA GHEDINA HA FESTEGGIATO LA VITTORIA CON UN TUFFO NEL LAGO… - LA 'DAB DANCE' DI MOIOLI-GOGGIA

La signorilità, la flemma, la sportività.... D’accordo, va bene tutto. Ma un po’ di veleno, appena un po’, un goccio, gli svedesi l’hanno sparso con classe e con un sorriso grande così alla fine della sentenza olimpica. Mentre la delegazione italiana urlante festeggiava in sala, il presidente del Cio, Thomas Bach chiedeva un attimo di silenzio per un annuncio. “Shhhh”.

Il ministro della cooperazione internazionale allo sviluppo, Eriksson, saliva sul palco, si avvicinava al microfono e diceva: “Il primo ministro Stefan Löfven è dovuto andare via per assistere in Francia alla partita della Nazionale femminile contro il Canada al Mondiale di calcio. Vorrei essere così io a parlare. Da parte del governo svedese vorrei fare le congratulazioni a Milano e Cortina per l’assegnazione dei Giochi. Come sapete vi abbiamo battuto nel calcio non tanto tempo fa, ma voi avete battuto noi questa volta. Diciamo che siamo 1-1”. Applausi. Freddini.

Tutto chiaro: il ministro Eriksson si riferiva alla dolorosa e sanguinolenta eliminazione dell’Italia del calcio al Mondiale di Russia 2018 da parte della Svezia ai playoff: 1-0 in Svezia, 0-0 per gli uomini di Ventura a Milano. Già, proprio a San Siro, che ospiterà la cerimonia di apertura nel febbraio 2026. Un flop gigantesco. Eriksson ha chiuso con una frase che ha addolcito di molto la situazione, detta con un bel sorrisone: “Congratulazioni, avrete dei Giochi bellissimi”. Grazie, signor Eriksson. Sì, saranno Giochi bellissimi. Ci può scommettere.

Da ansa.it

"E' una grande emozione, un grande team, un lavoro di squadra senza colore politico, con tanti atleti ed ex atleti". E' il commento da Losanna del sindaco di Cortina Gianpietro Ghedina all'assegnazione alla città ampezzana delle Olimpiadi invernali 2026."Quando in Italia si fa squadra - aggiunge - siamo imbattibili".

