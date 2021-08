Da www.gianlucadimarzio.com

cristiano ronaldo e il procuratore jorge mendes 4

L'incontro tra Juventus e Jorge Mendes per decidere il futuro di Cristiano Ronaldo si è concluso, con i bianconeri che hanno confermato la loro linea nella gestione della trattativa.

La Juventus è stata rigida e decisa nel corso di questo incontro convocato dai dirigenti e ha ribadito le proprie intenzioni di vendere solo alle condizioni stabilite nei giorni scorsi e ha chiesto a Mendes adesso chiarezza mediatica nella gestione di questa vicenda.

jorge mendes

La posizione di Ronaldo

Per quelli che sono i piani di Cristiano Ronaldo l'appuntamento non è dunque andato nel migliore dei modi. La Juventus si sta opponendo al facilitare la sua uscita e per il momento non ci sono nuovi appuntamenti programmati.

cristiano ronaldo e il procuratore jorge mendes 2

Gli animi sono abbastanza tesi e solamente nei prossimi giorni ci saranno aggiornamenti tra le parti, dopo questo muro di oggi della Juventus riguardo il cambio di linea.

cristiano ronaldo e il procuratore jorge mendes 1

Le richieste della Juventus

Ricapitolando la questione in ottica Manchester City (il Psg rimane ancora defilato), c'è ancora una disparità di visione sulla partenza del portoghese.

cristiano ronaldo e il procuratore jorge mendes 3

La Juventus, vorrebbe almeno 25/30 milioni di euro per il cartellino del giocatore. Il Manchester City, invece, non vorrebbe spendere soldi e per puntare Ronaldo dovrebbe prima cedere un calciatore in attacco.

IL TWEET DEL MANCHESTER CITY SU RONALDO