Da gazzetta.it

Finisce 1-1 all’Allianz Stadium tra Juventus e Atalanta. È stata una splendida partita, coi due portieri migliori in campo. Straordinario soprattutto Gollini, che nella ripresa in 2’ ha parato un rigore a Ronaldo (peggiore in campo) e si è superato su un destro di Morata. Dopo una clamorosa occasione fallita da Ronaldo e Morata, la Juve passa al 32’ con un gran destro di Chiesa. Nella ripresa il pari di Freuler, poi Szczesny e soprattutto Gollini diventano protagonisti e finisce in parità.

ATALANTA, IL PAPU ALLO STADIUM

Da gazzetta.it

L'argentino è stato ripreso dalle telecamere di Sky. E sui social si scatena il dibattito

Sui social sta montando un altro caso che vede protagonista il Papu Gomez. Allo Stadium di Torino, intercettato dalle telecamere Sky, l'argentino si accomoda in panchina.

Ma lo fa cantando l'inno della Juve. Ora, le immagini mostrano il Papu sorridente, sembra stia scherzando con Muriel. Comunque sia questa scena sta facendo discutere e infiammare i tifosi bergamaschi.

