KYRGIOS FOLIES! IL TENNISTA AUSTRALIANO FA IL PAZZARELLO ANCHE A WIMBLEDON E TIRA UNA PALLATA ADDOSSO A NADAL (CHE POI LO HA SCONFITTO): “L’HO FATTO DI PROPOSITO, CON I SOLDI CHE HA RAFA PUÒ PRENDERE UNA PALLA NEL PETTO” – POI HA INSULTATO L’ARBITRO (“SEI UNA DISGRAZIA”) E HA PARLATO DELLE SUE BEVUTE AL PUB… - NADAL: "KYRGIOS? SE CONTINUIAMO A PARLARE DI LUI NON SMETTERÀ MAI DI COMPORTARSI COSÌ"- A ROMA LANCIO’ UNA SEDIA IN CAMPO – VIDEO

1.FOLLIA AL FORO

Da www.dagospia.com

https://www.dagospia.com/rubrica-30/sport/follia-foro-kyrgios-lancia-sedia-lascia-campo-squalificato-203553.htm

KYRGIOS TIRA SU NADAL

Guido De Carolis per corriere.it

nadal kyrgios

Una pallata dritta sul petto e nessuna scusa, anzi. L’australiano Nick Kyrgios è tanto talentuoso quanto impulsivo. Nel match contro lo spagnolo Rafa Nadal, si è distinto non solo per i soliti insulti all’arbitro («sei una disgrazia»), ma anche per un colpo pericoloso durante il terzo set. Un dritto potente, indirizzato volutamente contro il petto di Nadal. «Dite che avrei dovuto scusarmi per il passante che gli ho tirato addosso? E perché? Con tutti gli slam che ha vinto e con tutti i soldi che ha guadagnato non può prendersi una palla addosso? Ci ho proprio mirato, volevo colpirlo al petto, non ho proprio intenzione di scusarmi con lui», ha spiegato con il solito fare strafottente il 24enne australiano, numero 43 nella classifica Atp.

kyrgios

Bevuta al pub

Nadal non si è scomposto, anzi ha risposto da vero signore. «Non mi sono preoccupato per me, non è quello il problema. Ma quando tiri una palla così forte , in quella direzione il problema possono essere gli altri: l’arbitro, i giudici di linea, il pubblico. Non sai dove può andare a finire un tiro così. Sono un giocatore e sono come proteggermi da un tiro così, ma se la palla finisce in un’altra direzione può colpire e far male a qualcuno». Alla fine ha vinto Nadal in quattro set (6-3, 3-6, 7-6, 7-6), dopo una partita combattuta e piena di copi di scena.

kyrgios nadal

Kyrgios è noto per le sue intemperanze e la sera prima del match è stato era rimasto fino alle 23 a bere al pub . «Pensi che il match sarebbe andato meglio se non fossi rimasto a bere fino a tardi?» gli è stato chiesto, ma lui con un secco «no». Anche se poi ha aggiunto: «So di cosa sono capace, devo essere più professionale per poter vincere uno Slam, ma non riesco a fare la vita che fanno Federer, Nadal e Djokovic». E poi si è rivolto al giornalista che aveva fatto la domanda dicendo: «Ehi tu, c’eri anche tu al pub ieri sera».

nadal

A Kyrgios il talento lo riconoscono tutti, anche lo stesso Nadal con cui non corre buon sangue. «Potenzialmente è uno che ha tutti i mezzi e i colpi per vincere uno Slam», dice lo spagnolo. Tra i colpi c’è anche il servizio. Proprio contro Nadal alla battuta (su una seconda palla) ha fatto registrare una velocità impressionante: 230 km/h, il secondo servizio più veloce di sempre dopo quello di Ivo Karlovic, 251 km/h. Poi ha chiuso il game con un ace servendo da sotto, come i bambini.

kyrgios 1 kyrgios 1 kyrgios kyrgios kyrgios nadal nadal kyrgios