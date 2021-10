LASCI L’AUTO IN DIVIETO DI SOSTA? PUOI ESSERE IMPUTATO DI OMICIDIO STRADALE – A MILANO IL PROPRIETARIO DELLA MACCHINA PARCHEGGIATA IN SOSTA VIETATA CONTRO CUI UN 25ENNE DUE ANNI FA ANDÒ A SBATTERE DOPO ESSERE STATO TRAVOLTO DA UN’ALTRA AUTO CHE AVEVA BRUCIATO IL SEMAFORO ROSSO, È IMPUTATO DI COOPERAZIONE COLPOSA IN OMICIDIO. IL PROCESSO INIZIERÀ NEI PROSSIMI GIORNI…

Da ilmessaggero.it

A MILANO LASCIA L’AUTO IN DIVIETO DI SOSTA IMPUTATO DI OMICIDIO COLPOSO

Investito da un'auto passata con il rosso, è morto sbattendo la testa contro una macchina parcheggiata in divieto di sosta. E ora il proprietario della vettura ferma lì dove non doveva essere rischia il processo per cooperazione colposa nell'omicidio stradale. Due anni fa a Milano il venticinquenne venne travolto e ucciso da un'auto in sella al suo motorino.

Il ragazzo era stato investito da un'auto passata con il rosso il cui conducente è ora deceduto e, come racconta 'Il Giornò, finì contro una macchina parcheggiata dove non doveva essere. Gli accertamenti della Polizia locale e del medico legale hanno stabilito che fu l'impatto contro quella vettura a essere stato fatale alla vittima. Da qui l'imputazione per il proprietario.

A MILANO LASCIA L’AUTO IN DIVIETO DI SOSTA IMPUTATO DI OMICIDIO COLPOSO