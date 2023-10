“AL CALCIO SERVE UNA RIVOLUZIONE, GRAVINA SI DIMETTA” – LA LEGA, DOPO IL CASO SCOMMESSE, CONTINUA A CHIEDERE LA TESTA DEL PRESIDENTE DELLA FIGC – IL SENATORE FORZISTA LOTITO, PRESIDENTE DELLA LAZIO: “MI DICEVANO CHE IL PD TUTELA E DIFENDE IL PRESIDENTE DELLA FIGC, QUINDI VORREI CAPIRE QUALI SONO I MOTIVI PER CUI…”

(ANSA) "Alla luce di quanto è accaduto e sta emergendo nel calcio italiano tra scommesse, doping, fallimenti sportivi, problemi infrastrutturali e televisivi, crisi economiche: cosa deve accadere ancora per rivoluzionare la guida del movimento? È sempre più necessario, per rispetto di milioni di appassionati e in particolare dei più giovani, un radicale cambiamento a partire dalle dimissioni del Presidente Gravina". Così un comunicato della Lega per Salvini Premier.

Claudio Lotito contro Gabriele Gravina, nuovo atto. Il patron della Lazio, senatore di Forza Italia, si interroga sulla posizione del presidente della FIGC dopo il caso scommesse e, come riportato dal Corriere dello Sport, torna a parlare del presidente della Federazione, dopo la richiesta di dimissioni per la bufera che ha avvolto il calcio italiano.

"Lo sport è basato sui risultati e, quindi, fatevi una domanda e datevi una risposta. Mi dicevano che il PD tutela e difende il presidente della federazione, quindi vorrei capire quali sono i motivi per cui si chiedono le dimissioni e quali sono i motivi per cui eventualmente viene fatta questa difesa", ha detto Lotito, che da anni in Federazione è all'opposizione rispetto a Gravina, con cui ha rapporti gelidi da tempo.

