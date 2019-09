26 set 2019 13:42

“CASSANO, RIMETTITI IN FORMA”; "INSIGNE, SEI ESAURITO!" – SIPARIETTO DA RIDERE TRA 'LORENZO IL MAGNIFICO' E 'FANTANTONIO' A ‘TIKI TAKA’– CASSANO: "ADESSO INSIGNE SEMBRA UN BRAVO RAGAZZO, IN REALTÀ È UN FIGLIO DI UNA BUONA DONNA" – “DYBALA? RICORDO CHE SI PARLAVA DI LUI COME DEL NUOVO MESSI, A ME SEMBRA UN BUONISSIMO GIOCATORE, MA CON LUI LA JUVE RISCHIA DI…”