L'INCUBO COVID TORNA SULLA SERIE A – LA SALERNITANA NON È PARTITA PER LA TRASFERTA DI UDINE PER LA PRESENZA DI ALCUNI POSITIVI NEL GRUPPO SQUADRA – PIERPAOLO MARINO, D.T. DELL’UDINESE : “DALLA LEGA HANNO SEMPRE DETTO CHE LA SITUAZIONE NON ERA COSÌ GRAVE DA GIUSTIFICARE IL RINVIO” - COME IN INGHILTERRA ANCHE LA SERIE A NON RESTA IMMUNE ALLA NUOVA ONDATA. ANCHE IMMOBILE E INSIGNE SONO RISULTATI POSITIVI E SALTERANNO (ALMENO) LA PROSSIMA GIORNATA...