UN “CITIZEN” MODELLO – LA MAMMA DI UN PICCOLO TIFOSO DEL MANCHESTER CITY RACCONTA DI COME JOAO CANCELO ABBIA SALVATO LA VITA AL FIGLIO DI 10 ANNI AFFETTO DA AUTISMO: “APPENA HA VISTO I TIFOSI ENTRARE IN CAMPO HA COMINCIATO A CORRERE ANCHE LUI. JOAO L'HA TIRATO A SÉ E L'HA ABBRACCIATO PER PROTEGGERLO. SENZA DI LUI SAREBBE STATO CALPESTATO” – “ANCHE LUI MI HA DETTO 'SAREI POTUTO MORIRE" – VIDEO

Da www.corrieredellosport.it

joao cancelo festegga la vittoria della premier league 3

Sgroppate e corse a mai finire sulla fascia sono il marchio di fabbrica di Joao Cancelo, che grazie al suo talento in fase difensiva e offensiva è riuscito a conquistare l'ennesimo titolo con la maglia del Manchester City. Ma la corsa più bella, forse la più importante, è quella che il terzino portoghese ex Inter e Juventus ha fatto dopo la vittoria della Premier League, quando si è reso conto che senza il suo intervento un bimbo sarebbe potuto finire per terra calpestato dai tifosi citizens scesi in campo per festeggiare.

il piccolo ollie salvato da joao cancelo durante l invasione di campo dei tifosi del manchester city 3

"CANCELO HA SALVATO MIO FIGLIO AUTISTICO"

A raccontare il gesto eroico di Joao Cancelo è stata Lauren Gordon, mamma del piccolo Ollie che è stato tratto in salvo dal portoghese durante i festeggiamenti post City-Aston Villa. La donna, raccontando al Manchester Evening News che il figlio è affetto da autismo, ha spiegato: "Non è consapevole dei rischi che può correre, quindi appena ha visto i tifosi entrare in campo ha cominciato a correre anche lui. Era terrorizzato, poi ha visto Cancelo ed è andato verso di lui. Joao l'ha tirato a sé, gli ha dato un bacio sulla fronte e l'ha abbracciato come fa un orso per proteggerlo. Le persone spingevano, ma lui l'ha protetto".

"NON HA PENSATO ALLA FESTA, ERA LÌ PER MIO FIGLIO"

invasione di campo dei tifosi del manchester city per la vittoria della premier league

Nel racconto al quotidiano inglese, Lauren Gordon ha poi sottolineato: "Mio figlio era terrorizzato, se non fosse stato per Cancelo sarebbe stato schiacciato dai tifosi. Anche lui mi ha detto 'Sarei potuto morire'. Ma è arrivato Cancelo per fortuna. Ha completamente smesso di pensare alla festa per prendersi cura di questo ragazzino con cui non ha alcun legame. Ma ha capito il problema, senza di lui sarebbe stato calpestato. Non ho parole per ringraziarlo".

il piccolo ollie salvato da joao cancelo durante l invasione di campo dei tifosi del manchester city 4

Una storia a lieto fine grazie all'ex Inter e Juve. La mamma del piccol ha quindi ribadito: "Siamo spesso troppo veloci a lamentarci con i giornali per le cose che non vanno bene e non ci curiamo di evidenziare le cose belle come questa. Cancelo era il secondo giocatore preferito di mio figlio Ollie, oggi posso dire che è il suo preferito in assoluto".

Joao Cancelo invasione di campo dei tifosi del manchester city per la vittoria della premier league joao cancelo festegga la vittoria della premier league 4 joao cancelo festegga la vittoria della premier league 1 joao cancelo festegga la vittoria della premier league 2