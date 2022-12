“LA COSA BELLA DELLO SPORT È CHE SI PUÒ MORIRE E RINASCERE” – IL MINISTRO DELLO SPORT, ANDREA ABODI, MANDA NEL PANICO I TIFOSI JUVENTINI, LASCIANDO INTENDERE CHE LA RETROCESSIONE È UN RISCHIO PIÙ CHE REALE PER I BIANCONERI: “È SUCCESSO A TANTE SQUADRE, IL NAPOLI, IL PALERMO, LA JUVENTUS STESSA. A COSTO DI ESSERE GIUDICATO UN PERICOLOSO SOGNATORE, CREDO CHE DEBBA ARRIVARE IL MOMENTO DELLA CHIAREZZA E DELLA RESPONSABILITÀ…”

Domenico Zurlo per www.leggo.it

andrea abodi foto mezzelani gmt

Mentre milioni di tifosi juventini tremano davanti all'inchiesta che sta coinvolgendo i dirigenti (o meglio, gli ex dirigenti) del club bianconero, dal governo non arrivano segnali rassicuranti. Spaventano infatti le parole del ministro dello Sport, Andrea Abodi, che conversando in Transatlantico con i cronisti ha risposto a chi gli chiedeva cosa può succedere ora alla Juventus.

«Mi trovo in mezzo tra la procura e la procura federale. Non sono certo io a dire chi è colpevole e chi no. Però la cosa bella dello sport è che si può morire e rinascere», ha detto Abodi. «È successo a tante squadre, il Napoli, il Palermo e alla Juventus stessa che è andata in serie B. A costo di essere giudicato un pericoloso sognatore, credo che debba arrivare il momento della chiarezza e della responsabilità ».

I precedenti Napoli e Palermo

meme sulla juventus 16

Paragone, quello con Napoli e Palermo, che rischia di togliere il sonno ai tifosi bianconeri: nel 2004 il Napoli, dopo il fallimento, ripartì infatti dalla Serie C (all'epoca si chiamava Napoli Soccer, l'alba dell'era De Laurentiis) e nel giro di tre anni tornò nella massima serie, scontrandosi nel 2006/07 in Serie B proprio con la Juve post Calciopoli. Più recenti invece le peripezie del Palermo: fallito nel 2019 e ripartito addirittura dalla Serie D, la scorsa estate ha festeggiato la promozione in B, dove milita attualmente, e qualche mese fa è passato nelle mani del City Group, i proprietari del Manchester City. I fan della Juve ovviamente sperano, per rinascere, di non dover passare dal purgatorio delle categorie inferiori.

