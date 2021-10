6 ott 2021 09:57

“DONNARUMMA UOMO DI MERDA” – STASERA SEMIFINALE DI NATIONS LEAGUE CONTRO LA SPAGNA A MILANO. COME DAGO-ANTICIPATO, I TIFOSI MILANISTI ANNUNCIANO CONTESTAZIONE CONTRO GIGIO – LO STRISCIONE IN ZONA SAN SIRO: "A MILANO NON SARAI MAI PIÙ IL BENVENUTO”. DOPO L'ADDIO AI ROSSONERI, IL RAPPORTO CON GLI ULTRA' NON SI E' MAI RICUCITO...