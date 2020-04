“FORZA, CALCIO!” - LA VERSIONE DI MUGHINI: “IL CAMPIONATO DEVE ESSERE RECUPERATO, E LO VINCERÀ IL MIGLIORE. ANNULLARLO SAREBBE UN INSULTO ALLA SPLENDIDA LAZIO E DO RAGIONE AL MIO VECCHIO AMICO ARTURO DIACONALE…" - "CHIUDERE LA SERIE A VUOL DIRE ANNULLARE I GUADAGNI DI CUI SI AVVALE IL GIOCATTOLO CALCIO. A DIFFERENZA DI COME SI È ESPRESSO OGGI IL MINISTRO BOCCIA, IL “DIO DENARO” È UNA COSA SERIA…”

Giampiero Mughini per Dagospia

Caro Dago, non che sia la cosa più drammatica della tregenda che stiamo vivendo - no di certo - fatto è che il romanzo del calcio ci manca molto, e del resto tutti gli altri e bellissimi sport agonistici sono fermi. Do pienamente ragione al mio vecchio amico Arturo Diaconale, portaparola della Lazio, il quale si lamenta che un noto scienziato abbia detto che per lui “romanista” il campionato si potrebbe bell’e chiudere. Un caso dove lo scienziato retrocede rispetto al “tifoso” che impazza in lui.

Sospendere o annullare il campionato mozzato dal coronavirus sarebbe innanzitutto un insulto alla splendida Lazio, finora la migliore squadra del campionato e seppure sia dietro di un punto alla consueta Juve. In un modo o in un altro il campionato deve essere recuperato, e lo vincerà il migliore.

Deve essere recuperato se vogliamo che il giocattolo calcio sopravviva alla tregenda del virus. Chiudere il campionato vuol dire annullare i guadagni di cui si avvale il giocattolo calcio, e credo che per parecchie società di serie A sarebbe il colpo di grazia: non avrebbero più di che pagare giocatori, allenatore, massaggiatori. A differenza di come si è espresso oggi in un’intervista al Corriere della Sera il ministro Francesco Boccia, il “Dio denaro” è una cosa seria, molto seria, e in tutti i campi della vita. Tutte le cose più belle della storia dell’umanità, dal Partenone alla Cappella Sistina ai più bei musei di cui è tappezzato lo Stivale, hanno avuto bisogno del “Dio denaro”.

Date le caratteristiche della tregenda che stiamo vivendo, le ultime partite di serie A si potranno giocare a porte chiuse. Lo so che non è lo stesso, e pur tuttavia la partita Juve-Inter a porte chiuse di un paio di mesi fa è stata una partita bellissima.

Sì, speriamo davvero che il calcio ricominci, che gli atleti si dispongano e si avventino, che almeno gli eroi del calcio ci facciano sognare. Non c’è nulla di più essenziale dei “sogni”, e solo gli analfabeti pensano il contrario. E quanto agli sproloqui che ascolto 24 ore al giorno sul fatto che dopo la tregenda tutto “non sarà come prima”, è una sciocchezza pronunciata per dar lavoro alla bocca. E invece tutto sarò come prima nel bene e nel male.

Un bus a Roma ci metterà 40 minuti per compiere un percorso che a piedi ci metteresti lo stesso tempo; l’Inps ci metterà un paio d’anni o più per attribuirti gli arretrati pensionistici cui hai diritto per aver pagato migliaia e migliaia di euro di contributi ulteriori; una buona parte dei giornalisti continuerà a incensare la propria fazione e a spregiare le altre; una gran bella partita di calcio con le sue sorprese, i suoi capovolgimenti del risultato, le sue giocate più belle sarà uno spettacolo straordinario che renderà migliori le nostre giornate. Forza, calcio.

