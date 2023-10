13 ott 2023 12:57

“GIOCAVAMO SOLO A POKER E BLACKJACK, MAI SUL CALCIO” – LA DIFESA DI ZANIOLO E TONALI - MESSI SOTTO PRESSIONE DAI RISPETTIVI ENTOURAGE, I DUE AZZURRI NON HANNO NEGATO DI GIOCARE D’AZZARDO MA HANNO ALLONTANATO IL COINVOLGIMENTO IN SCOMMESSE CALCISTICHE - MA IN MANO GLI INQUIRENTI HANNO LE CHAT CON FAGIOLI IN CUI SI PARLA DI PUNTATE SULLA SERIE A O SU ALTRE SQUADRE…