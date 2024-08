26 ago 2024 18:10

I “GRANATA” ESPLODONO DI RABBIA CONTRO URBANO CAIRO – OLTRE 10MILA TIFOSI DEL TORINO SCENDONO IN PIAZZA PER PROTESTARE CONTRO IL PRESIDENTE DEL CLUB (4 PUNTI NELLE PRIME 2 PARTITE) – I FAN DEL TORO SONO IN RIVOLTA PER L’ENNESIMA SESSIONE DI CALCIOMERCATO IN CUI I MIGLIORI SE NE VANNO (BUONGIORNO E BELLANOVA, CEDUTI PER 60 MILIONI) E SENZA ACQUISTI DI RILIEVO – “CAIRO VATTENE. AMBIZIONI DI UN CERTO LIVELLO? DA 19 ANNI IL SOLITO RITORNELLO” – IL SILENZIO ASSORDANTE DELLA “GAZZETTA DELLO SPORT”, IL CUI EDITORE È “URBANETTO”… - VIDEO