“GUENDA, PERCHÉ NON VIENI A PARIGI? WANDA È A MILANO, POSSIAMO PARLARE. DAI…” - NELLA SEX-SOAP NARA-ICARDI RICICCIA LA TRANSESSUALE GUENDALINA RODRIGUEZ, CHE HA CONDIVISO I MESSAGGI CHE IL BOMBER DEL PSG LE AVREBBE MANDATO NEGLI ULTIMI GIORNI - LA STAMPA ARGENTINA PARLA DI UNA ROTTURA DEFINITIVA TRA "MAURITO" E LA MOGLIE DOPO IL VIDEO HOT INVIATO DALLA "CHINA" SUAREZ AL CALCIATORE...

"TRA WANDA NARA E ICARDI STAVOLTA È FINITA DAVVERO" - LA STAMPA ARGENTINA PARLA DI UN'ALTRA BUFERA: LA DONNA È VOLATA A MILANO, MENTRE IL BOMBER TESTOSTERONICO SI È TOLTO DAI SOCIAL - A CAUSARE LA ROTTURA DEFINITIVA ANCORA LA CHINA SUAREZ CHE AVREBBE INCONTRATO MAURITO IN UN HOTEL DI PARIGI E GLI AVREBBE INVIATO UN VIDEO HOT - LA MAIL CON I DETTAGLI DEL TRADIMENTO E LE VOCI SU ICARDI CHE CI AVREBBE PROVATO CON UN’ALTRA DONNA, LA MODELLA ROCIO GUIRAO DIAZ…

https://www.dagospia.com/rubrica-30/sport/quot-wanda-nara-icardi-stavolta-finita-davvero-quot-288213.htm

Da corrieredellosport.it

icardi wanda nara

Non c'è pace per Mauro Icardi e Wanda Nara: proprio quando sembrava essere tornato il sereno tra i due, ecco che emergono nuovi particolari su una nuova crisi. Tutta colpa, ancora una volta, della China Suarez, accusata di aver continuato a scrivere al bomber del Psg e avergli inviato un video hot nonostante la riappacificazione con la moglie-agente. Ma anche di Guendalina Rodriguez, altra presunta amante dell'argentino, che sui social continua a svelare dettagli piccanti della relazione che avrebbe con lui.

Wanda Nara-Icardi: il messaggio a Guendalina Rodriguez

guendalina rodriguez

La famosa transessuale italiana ha confermato alla rivista argentina Gente che presto si recherà a Parigi: merito anche dell'ultimo messaggio che le avrebbe inviato Icardi per convincerla a raggiungerlo in Francia mentre Wanda Nara è a Milano."Guenda, perché non vieni a Parigi? Wanda è a Milano, possiamo parlare. Dai, fammi sapere". Rodríguez, che non ha ancora risposto al messaggio, ha assicurato che la sua intenzione è quella di accettare la proposta e "avere un nuovo faccia a faccia con Mauro".

