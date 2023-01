“HO UNA FACCIA DI MERDA PERCHÉ HO PERSO” – RINO GATTUSO RINCHIA DURANTE LA CONFERENZA STAMPA DELLA VIGILIA DI VALLADOLID-VALENCIA – QUANDO I GIORNALISTI GLI CHIEDONO PERCHÉ AVESSE UNA BRUTTA FACCIA, LUI LI AZZANNA: “HO 45 ANNI, FACCIO L'ALLENATORE DA DIECI ANNI E HO GIOCATO PER VENT'ANNI. SECONDO TE DEVO VENIRE IN CONFERENZA STAMPA SORRIDENTE E FELICE DOPO UNA PRESTAZIONE COME QUELLA CON L'ATHLETIC BILBAO?...”

Rino Gattuso è uno che non usa giri di parole. Ha sempre le idee chiare e non è una persona che ama nascondersi. In questo momento in Spagna non sta attraversando un perido facile e di fatto il suo Valencia rischia la retrocessione. Così può capitare che in conferenza stampa saltino i nervi.

Nella conferenza stampa della vigilia di Valladolid-Valencia il tecnico ha usato parole durissime dopo che un giornalista gli ha chiesto perché avesse una brutta faccia mentre rispondeva alle domande dei cronisti. "Tu ha mai giocato a calcio?", ha chiesto subito Gattuso. La risposta però è stata negativa.

Apriti cielo, parte lo show di Ringhio: "Io ho 45 anni, faccio l'allenatore da dieci anni e ho giocato per vent'anni. E quindi sono trent'anni che sono nel calcio e secondo te devo venire in conferenza stampa sorridente e felice dopo una prestazione come quella con l'Athletic Bilbao? Come allenatore ho preoccupazioni e dubbi dopo quella partita, ma pensi che io abbia paura di essere mandato via?

Mi chiedi perché sono "scuro in volto"? Ho una faccia di m***a perché ho perso 3-1 un quarto di finale!". Insomma la tensione dalle parti di Valencia è altissima e anche la reazione di Gattuso tradisce una certa preoccupazione per i risultati che tardano ad arrivare.

