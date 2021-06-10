June 10, 2021
https://www.dagospia.com/rubrica-30/sport/urla-calci-tabellone-sputo-djokovic-sull-rsquo-orlo-272970.htm
panatta nole djokovic nole djokovic djokovic berrettini djokovic adriano panatta
“MA SIAMO SICURI CHE IL TENNIS FACCIA BENE ALLA SALUTE?”- IL COMMENTO FEROCE DI ADRIANO PANATTA DOPO AVER VISTO DJOKOVIC SULL’ORLO DI UNA CRISI DI NERVI CONTRO BERRETTINI – LO SHOW DA “FUORI DI TESTA” DI NOLE: URLA, CALCI A UN TABELLONE E UNO SPUTO, I TELECRONISTI DI "EUROSPORT": "SONO COSE CHE NON SI FANNO, MERITEREBBE UNA PENALIZZAZIONE"…- VIDEO-
June 10, 2021
https://www.dagospia.com/rubrica-30/sport/urla-calci-tabellone-sputo-djokovic-sull-rsquo-orlo-272970.htm
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CHI È IL NOTO CHEF CLIENTE DELLE MINORENNI FINITE NEL GIRO DI PROSTITUZIONE DI PALERMO? NEL SERVIZIO DELLE "IENE" UNA MODELLA, COSTRETTA A PROSTITUIRSI CON I CLIENTI DELL’AGENZIA “VANITY MODELS”, PARLA DI “PERSONAGGI GROSSI” CHE ERANO AI FESTINI ORGANIZZATI DA FRANCESCO PAMPA E MAX VICARI, I DUE MANAGER FINITI IN MANETTE: TRA QUESTI ALLEVATORI DI CAVALLI ARABI, AGENTI DELLO SPETTACOLO E UN MISTERIOSO CUOCO MOLTO FAMOSO… - VIDEO
CONTRORDINE, COMPAGNI! - L’USCITA DI GRILLO, CHE VUOLE MANTENERE IL DIVIETO DI RICANDIDARSI DOPO DUE MANDATI, NON È ASSOLUTAMENTE UN ATTACCO A CONTE. BENSÌ AL NEMICO PIÙ INTIMO DEL CAMALECONTE, ALIAS LUIGI DI MAIO, GIÀ CARICO DI DUE MANDATI - IL COSIDDETTO ELEVATO NE HA PIENE LE SCATOLE DEL ‘’BOICOTTAGGIO’’ IN PIENO STILE DOROTEO DEL CONTE GOVERNATIVO DI GIGGINO, A CUI AVEVA ALL’EPOCA AFFIDATO LA SUA EREDITÀ. NON SOLO: ANCHE SUL FIGLIO CIRO, LA SUA SOLIDARIETA’ SOFT HA IRRITATO BEPPE - MA LO SCONTRO FINALE TRA CONTE E DI MAIO SARÀ LA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA...
PAGARE MONETA, VEDERE CASELLO - IL CONSORZIO GUIDATO DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PAGHERÀ ANCHE UNA PARTE DEI DANNI INDIRETTI CHE DOVESSERO EMERGERE DOPO L’ACQUISIZIONE DI AUTOSTRADE PER L’ITALIA! NELL’OFFERTA DI CDP, BLACKSTONE E MACQUARIE FIGURANO INFATTI “INDEMNITIES” PER I RISARCIMENTI PER UN MASSIMO DI 459 MILIONI. DI QUESTA SOMMA, I PRIMI 150 SARANNO GESTITI E PAGATI DA ATLANTIA, MENTRE SUI RESTANTI 309 MILIONI CI SARÀ UNA GESTIONE CONDIVISA…
UN PIANTO “DESPERADO” - SALMA HAYEK RICORDA IL TRAUMA DELLA PRIMA SCENA DI SESSO GIRATA CON ANTONIO BANDERAS NEL FILM DEL 1993 “DESPERADO”: “NON ERA PREVISTA, MA QUANDO HANNO VISTO L’ALCHIMIA CHE C’ERA TRA DI NOI HANNO DECISO DI INSERIRE LA SCENA. QUANDO STAVAMO PER INIZIARE LE RIPRESE, HO INIZIATO A SINGHIOZZARE. UNA DELLE COSE DI CUI AVEVO PAURA ERA ANTONIO, PERCHÉ…” – “QUANDO SONO ANDATA AL CINEMA CON LA MIA FAMIGLIA, L’HO FATTA USCIRE”
“E PENSARE CHE IL NUOTO NON MI PIACEVA ANZI NON MI PIACEVA LO SPORT” – LA PRIMATISTA MONDIALE SUI 50 METRI RANA BENEDETTA PILATO A "UN GIORNO DA PECORA": “L’OBIETTIVO PER TOKYO? PROVERO' A MIGLIORARMI, NON SO ANCORA COSA ASPETTARMI, E' LA MIA PRIMA OLIMPIADE - I COMPLIMENTI DELLA PELLEGRINI? DA LEI FA ANCORA PIU' EFFETTO, SPERO UN GIORNO DI…"
CAFONAL BOOGIE BOOGIE! PISTOLE, BOMBE A MANO TATUATE SUL COLLO DEI RAGAZZI, BAMBINI PAFFUTI, ULTRAS, MADONNE, CIBO E PADRE PIO COME SE PIOVESSE: AL CONTEMPORARY CLUSTER IL VIAGGIO IN BIANCO E NERO ATTRAVERSO NAPOLI CON GLI OCCHI DEL FOTOGRAFO NEWYORCHESE BOOGIE – ECCO CHI C’ERA ALLA PRESENTAZIONE DEL LIBRO...
“QUI IL RISCHIO È CHE ADESSO LA GENTE SE NE FREGHI DELLE NORME E DEL BUONSENSO” – LA SARDEGNA TORNA ZONA BIANCA: RISTORATORI E ALBERGATORI SI PREPARANO ALL’ARRIVO DEI TURISTI - CHI VUOLE VISITARE L’ISOLA DOVRA' DIMOSTRARE DI ESSERE VACCINATO O RISULTARE NEGATIVO A UN TAMPONE, MA I CONTROLLI SONO SOLO A CAMPIONE - PREVISTO L’ARRIVO DI 10 MILIONI DI TURISTI RISPETTO AI 16 MILIONI DEL 2019...
AVEVA RAGIONE TRUMP - UNO STUDIO DELL'UNIVERSITA' DEL NEW JERSEY HA DIMOSTRATO CHE L'IDROSSICLOROCHINA AUMENTA LA PROBABILITA' DI SOPRAVVIVENZA NEI CASI GRAVI DI COVID DEL 200% - L'ANNO SCORSO DONALD TRUMP, CHE RITENEVA LA MEDICINA "MIRACOLOSA" E AVEVA ANNUNCIATO DI ASSUMERNE UNA AL GIORNO, ERA STATO DERISO IN MONDOVISIONE...