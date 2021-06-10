“MA SIAMO SICURI CHE IL TENNIS FACCIA BENE ALLA SALUTE?”- IL COMMENTO FEROCE DI ADRIANO PANATTA DOPO AVER VISTO DJOKOVIC SULL’ORLO DI UNA CRISI DI NERVI CONTRO BERRETTINI – LO SHOW DA “FUORI DI TESTA” DI NOLE: URLA, CALCI A UN TABELLONE E UNO SPUTO, I TELECRONISTI DI "EUROSPORT": "SONO COSE CHE NON SI FANNO, MERITEREBBE UNA PENALIZZAZIONE"…- VIDEO

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CONTRORDINE, COMPAGNI! - L’USCITA DI GRILLO, CHE VUOLE MANTENERE IL DIVIETO DI RICANDIDARSI DOPO DUE MANDATI, NON È ASSOLUTAMENTE UN ATTACCO A CONTE. BENSÌ AL NEMICO PIÙ INTIMO DEL CAMALECONTE, ALIAS LUIGI DI MAIO, GIÀ CARICO DI DUE MANDATI - IL COSIDDETTO ELEVATO NE HA PIENE LE SCATOLE DEL ‘’BOICOTTAGGIO’’ IN PIENO STILE DOROTEO DEL CONTE GOVERNATIVO DI GIGGINO, A CUI AVEVA ALL’EPOCA AFFIDATO LA SUA EREDITÀ. NON SOLO: ANCHE SUL FIGLIO CIRO, LA SUA SOLIDARIETA’ SOFT HA IRRITATO BEPPE - MA LO SCONTRO FINALE TRA CONTE E DI MAIO SARÀ LA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA...

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