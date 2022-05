“MALAGÒ NON HA CHIESTO AL GOVERNO DI INTERVENIRE SULL’AUTONOMIA DELLO SPORT” – PALAZZO CHIGI SMENTISCE IL PRESIDENTE DELLA FEDERTENNIS BINAGHI CHE AVEVA ATTACCATO IL NUMERO 1 DEL CONI PARLANDO DI “OSSESSIONE DI MALAGO’ PER SPORT E SALUTE" – IL CAPO DELLO SPORT ITALIANO RUGGISCE: “IO NON SONO OSSESSIONATO DA NIENTE. HO SOLTANTO COMBATTUTO LA RIFORMA. E CI MANCHEREBBE…”

binaghi malagò

(ANSA) "Con riferimento alle dichiarazioni del presidente della FEDERTENNIS ANGELO BINAGHI riportate dalla stampa, si precisa non rispondere al vero che il Presidente del CONI GIOVANNI MALAGÒ abbia 'chiesto al Governo di intervenire sull'autonomia dello sport' e si conferma che i rapporti tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il CONI sono contraddistinti da collaborazione istituzionale e da rispetto per le reciproche competenze e funzioni". Lo riportano fonti di Palazzo Chigi.

draghi malagò jacobs

(ANSA) "Io non sono ossessionato da niente. Io ho soltanto combattuto la riforma, ci mancherebbe. Sfido chiunque, che se fosse stato presidente del Coni mentre arrivava la riforma non avesse provato a dire che questa cosa non andava bene. Sarebbe stata una mancanza di rispetto non tanto per il sottoscritto, che sono di passaggio, ma per questo marchio e per coloro che mi hanno preceduto". Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò, il giorno dopo il duro attacco nei suoi confronti da parte del numero uno della Federtennis, Angelo Binaghi, che aveva detto "siamo vittime dell'ossessione di Malagò per Sport e Salute". (ANSA).

LA TELEFONATA DI GIOVANNI MALAGO A DRAGHI DOPO LA VITTORIA DI TAMBERI E JACOBS draghi malagò pancalli draghi malagò atleti olimpici e paralimpici