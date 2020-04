“A ME È DISPIACIUTO TANTO LASCIARE ‘TIKI TAKA’. MI HANNO DETTO DI STARE A CASA E ANCORA OGGI NON SO IL PERCHÉ …” - CASSANO IN DIRETTA INSTAGRAM CON VIERI TORNA SULL’ESCLUSIONE DAL PROGRAMMA DI PARDO: “MA L’ANNO PROSSIMO CI POSSONO ESSERE NOVITÀ IMPORTANTI” – E POI RONALDO “QUELLO VERO”, TOTTI “CHE SI STA RINCOGLIONENDO”, IL “PELUCHE” DI MADRID, GLI INZAGHI BROS, ADANI "MESSI", LO SCHERZO DELLA MOGLIE E IL NUOVO LOOK DI VIERI: “MI SEMBRI LUCA GIURATO” – VIDEO

Francesco Persili per Dagospia

vieri cassano

“A me è dispiaciuto tanto lasciare ‘Tiki Taka’. Mi hanno detto di stare a casa e ancora oggi non so il perché …”. Cassano in diretta Instagram con Vieri torna sull’esclusione dal programma sportivo di Mediaset. “Non mi hanno mandato una lettera, né mi hanno avvisato ufficialmente. Solo Pierluigi Pardo me l’ha comunicato...”. “Senza il trio non è più lunedì”, il rammarico di Bobone: “Non vedevo l’ora di fare il lunedì con te, mi pisciavo sotto dalle risate, ero proprio contento…”. E Fantantonio: “Nel nostro divertimento parlavamo di calcio. Non ci nascondevamo, non facevamo le solite sceneggiate. Andavamo dritti all’obiettivo. Ma vediamo, l’anno prossimo ci possono essere novità importanti”.

Cassano è inarrestabile. "Il pellicciotto sfoggiato alla presentazione con il Real? Bisogna avere i coglioni per presentarsi così. Loro volevano che mettessi giacca e cravatta, io mi sono presentato con quel peluche. A distanza di tempo mi vergogno…”.

BOBO VIERI E ANTONIO CASSANO

Ronaldo? “Quello vero è uno solo. Il Fenomeno. Immagina che roba poteva essere con delle ginocchia a posto. Era una cosa fuori dal mondo. Il più grande centravanti della storia".

“Totti si allena? Ma se non fa nulla tutto il giorno. Si sta rincoglionendo. Fa le scale come con Zeman? Sì, le fa per salire in camera e dormire”.

cassano

"Pippo Inzaghi? Se non esistevano le porte poteva giocare a basket. Quante risate mi ha fatto fare quel figlio de na…Volevo andare a Bologna quando lui era in panchina. Gli scrivevo: ‘Dai Pippo, me la vengo a giocare’. E lui faceva la solita sceneggiata: ‘A livello numerico siamo in tanti lì davanti’. Aveva 5 attaccanti e quanti gol avevano fatto? Tre”. Pensavo che potesse diventare più allenatore lui del fratello Simone invece Simone sta facendo benissimo. E anche Pippo si sta riprendendo con il Benevento dopo le prime due esperienze negative”.

cassano scherzo della moglie

Tra i commentatori il Peter Pan di Bari Vecchia sceglie Adani: “E’ il Messi degli opinionisti”. Poi passa a commentare lo scherzo della moglie Carolina: “È più matta di me. E’ tosta. Nella mia vita non ho mai pensato di prendere una donna così...". Il 'Cassano gran varietà' si conclude con l'ironica 'demolizione' del nuovo look di Vieri: “Con quei capelli e gli occhiali mi sembri Luca Giurato...”.

