La parola che José Mourinho ripete più spesso dopo la vittoria in Turchia di Conference League è squadra. È soddisfatto della prestazione, fatica e fare nomi e resta con i piedi per terra pensando al futuro: "Il Trabzonspor non è un avversario da Conference, tutti pensavano fossero partite facili ma come avete visto la gara è stata difficile. Affrontavamo una buona squadra, con esperienza, qualità e un pubblico che ci ha messo del suo. Non era per nulla semplice, ma ho visto una Roma equilibrata, molto solida, abbiamo subito un po' nel secondo tempo da punto vista fisico, ma siamo stati squadra ed è per me la cosa più importante. Giovedì parlerà l'Olimpico e speriamo con i nostri tifosi di andare alla fase a gironi".

"BELLA REAZIONE"

Ai microfoni di Sky Sport gli chiedono di evidenziare gli uomini chiave, lui glissa: "Per voi è facile parlare dei singoli, io penso alla squadra che è andata bene, altrimenti dovrei iniziare da Rui Patricio e finire con Mkhitaryan, fino a Perez e Mayoral. Tutti hanno fatto la loro parte. Siamo arrivati troppe volte ad essere pericolosi senza segnare, ma il gioco si è visto e mi è piaciuta la reazione della squadra dopo il loro gol, in un momento difficile e di stanchezza. Abbiamo vinto ed è un bel risultato per noi, ma anche se non l'avessimo fatto il mio feeling con i giocatori sarebbe confermato".

"POVERE FIDANZATE"

Domenica c'è subito la Fiorentina e i giallorossi andranno direttamente in ritiro dopo il rientro a Roma: "Le fidanzate e le mogli forse non saranno contente, ma arriviamo tardi e dobbiamo recuperare. Le vacanze sono finite, la professionalità è questa..."

"MI MANCA QUALCOSA"

I tifosi già sognano un trofeo, Mou professa cautela: "Il sogno della tifoseria è lo stesso che abbiamo noi professionisti, però lo scorso anno la Roma ha finito a 29 punti dall'Inter e lontana dal quarto posto. Bisogna andare piano piano. La società ha fatto un mercato fantastico ma di reazione, non pianificato come avevamo pensato visto l'infortunio di Spinazzola e l'uscita di Dzeko. Con questo voglio dire che mi manca qualcosa. Spero arrivi l'estate prossima per pensare ad una nuova stagione in modo diverso. In questa pareggeremo e perderemo, ma di sicuro giocheremo sempre convinti di poter vincere".

