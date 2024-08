4 ago 2024 22:23

“MI DISPIACE, NON SONO SODDISFATTO, CREDEVO IN UNA MEDAGLIA” - MARCELL JACOBS, CAMPIONE OLIMPICO A TOKYO, CHIUDE AL QUINTO POSTO CON UNO STRAORDINARIO 9"85 LA FINALE DEI 100 METRI VINTA DALLO STATUNITENSE NOAH LYLES, DAVANTI AL GIAMAICANO KISHANE THOMPSON – “SONO UN PO' AMAREGGIATO, ANCHE IN CONSIDERAZIONE DELL'AVER STRAVOLTO LA MIA VITA E QUELLA DELLA MIA FAMIGLIA, TRASFERENDOMI NEGLI STATI UNITI. NON FINISCE QUI, TRA 4 ANNI CI SARANNO DELLE ALTRE OLIMPIADI” – IL FIORETTO A SQUADRE MASCHILE CONQUISTA L'ARGENTO…