“A MILANO E’ TUTTO A POSTO?” - CASTILLEJO CHOC SU INSTAGRAM: "SONO STATO RAPINATO. DUE RAGAZZI MI HANNO PUNTATO UNA PISTOLA IN FACCIA" - LO SPAGNOLO DEL MILAN SI TROVAVA A BORDO DELLA SUA MACCHINA QUANDO È STATO AVVICINATO DAI DUE RAPINATORI CHE SI SONO FATTI CONSEGNARE UN PREZIOSO OROLOGIO. IL GIOCATORE STA BENE MA È SCOSSO E NON HA ANCORA SPORTO DENUNCIA...

Marco Fallisi per gazzetta.it

Quello di Samu Castillejo è un annuncio shock. Lo spagnolo sceglie Instagram per raccontare una drammatica rapina che ha subito questo pomeriggio a Milano: “Ma a Milano - si legge nel post - è tutto a posto? Mi hanno derubato due ragazzi puntandomi una pistola in faccia”.

LA VICENDA

Lo spagnolo si trovava a bordo della sua macchina quando è stato avvicinato dai due rapinatori (in scooter) che gli hanno puntato la pistola in faccia e si sono fatti consegnare un prezioso orologio. Poi la fuga, tra le vie del centro di Milano (la rapina è avvenuta nella zona della movida, tra Porta Nuova e Gae Aulenti). Il giocatore non ha subìto alcuna conseguenza fisica, ma ovviamente è rimasto piuttosto scosso anche se non si è ancora recato alla Polizia per sporgere denuncia. In serata nuova story su Instagram in cui ha voluto tranquillizzare i suoi numerosi followers scrivendo che ora "è tutto a posto" e che lui sta bene. Aggiunge anche il "bottino" dei malviventi: "Si sono portati via l'orologio".

