“MUSETTI? UN MIX TRA FEDERER E KUERTEN” – IL TENNISTA DI CARRARA, CHE AGLI OTTAVI A PARIGI AFFRONTERA’ IL NUMERO 1 ALCARAZ, VIENE ESALTATO DA MATS WILANDER CHE HA VINTO 3 VOLTE IL ROLAND GARROS – LA RISPOSTA DI MUSETTI: “FEDERER È STATO IL MIO IDOLO, KUERTEN È UNO DEGLI IDOLI DEL MIO COACH, SONO DUE LEGGENDE DEL ROVESCIO AD UNA MANO E SONO DAVVERO CONTENTO DI…”

Con l'uscita di scena di Jannik Sinner l'Italia resta aggrappata nel torneo maschile a Sonego, Fognini e soprattutto a Lorenzo Musetti, l'altra grande speranza del tennis azzurro. Il tennista carrarino sulla terra si trova bene, in passato ha già avuto modo di mostrare il suo talento al Roland Garros e nei primi turni ha giocato in modo straordinario, Shevchenko è stato spazzato via nei trentaduesimi.

Che Musetti sia un tennista fenomenale è noto da tempo. La sua è una crescita costante, gli manca per ora il grande acuto. Ma va sempre ricordato che il tennista italiano ha solo 21 anni. Insomma c'è tempo per continuare a crescere e a vincere. A Parigi è testa di serie numero 17, non ha avuto un buon tabellone, perché dopo aver battuto Norrie se la vedrà con il numero 1 Alcaraz.

Dopo il successo con Shevchenko, che è tornato a casa con pochi game vinti, Lorenzo Musetti è stato intervistato da Mats Wilander, un tennista che negli anni '80 ha fatto storia (vincitore di sette titoli Slam, numero 1 al mondo e tre volte vincitore al Roland Garros). Lo svedese da anni è un apprezzato talent di Eurosport. Con un sorriso sincero Wilander ha fatto un duplice enorme paragone per Musetti che ha accostato nientemeno che a Roger Federer, il numero uno per eccellenza, e a Guga Kuerten, pure lui tre volte vincitore a Parigi.

Musetti non si aspettava quel parallelo e non ha nascosto le proprie emozioni e il proprio stupore per quel paragone. L'italiano è stato anche molto bravo a rispondere a Wilander: "Federer è stato il mio idolo, Kuerten è uno degli idoli del mio coach, sono due leggende del rovescio ad una mano e sono davvero contento di esser stato accostato a loro. Tutto questo è molto emozionante"

