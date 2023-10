“NON ABBIAMO BELLINGHAM E KANE MA SOLO QUALCHE RAGAZZO SOPRAVVALUTATO TIPO SCALVINI” (RONCONE TWEET) – LA NAZIONALE ORA SI GIOCA LA QUALIFICAZIONE AGLI EUROPEI CON L'UCRAINA – SCAMACCA ILLUDE SPALLETTI. GLI INGLESI VINCONO IN RIMONTA 3-1 E SI QUALIFICANO. BELLINGHAM SHOW: CONQUISTA IL RIGORE DEL PARI E NELLA RIPRESA CON UNA GRANDISSIMA GIOCATA ISPIRA IL GOL DI RASHFORD, POI ANCORA KANE APPROFITTA DI UN ERRORE DI BASTONI E CHIUDE I CONTI…

Tweet di Fabrizio Roncone

Risultato giusto. Tra gli azzurri, del resto, non c’è un campione come Kane. Né tantomeno, c’è il più forte calciatore del mondo, cioè Bellingham. Abbiamo solo qualche ragazzo sopravvalutato, tipo Scalvini. Qualificazione faticosa. Sperare in Spalletti

inghilterra italia

Da gazzetta.it

L'Italia tiene il campo, passa in vantaggio con Scamacca ma si arrende alla rimonta inglese. Finisce 3-1 a Wembley: ora per la qualificazione a Euro 2024 sarà decisiva la trasferta in Ucraina del 20 novembre. Azzurri avanti al 15' con Scamacca, ben servito da Di Lorenzo. Pari inglese su rigore conquistato da Bellingham e trasformato da Kane al 32'. Nella ripresa una grandissima giocata del fenomeno Bellingham ispira il gol di Rashford, poi ancora Kane approfitta di un errore di Bastoni e chiude i conti al 77'.