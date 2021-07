“NON È TENNIS MA WALKING DEAD: TORNO A CASA MOLTO INCAZZATO!" - IL TENNISTA ARGENTINO SCHWARTZMAN SCAPOCCIA DOPO L’ELIMINAZIONE PER IL TROPPO CALDO: " INAMMISSIBILE GIOCARE IN QUESTE CONDIZIONI. GLI ORARI DELLE GARE LI DECIDONO CHI SIEDE IN POLTRONA E GUARDA IL LIVESCORE CON TRE CONDIZIONATORI ACCANTO" - VIDEO

Le condizioni climatiche proibitive stanno mietendo diverse vittime a Tokyo 2020. I tennisti si sono ritrovati a scendere in campo con temperature altissime e alcuni non hanno retto. Paula Badosa, ad esempio, è stata costretta ad abbandonare il campo addirittura in sedia a rotelle dopo aver accusato un malore per il forte caldo. Anche Medvedev ha richiesto l'intervento dei medici.

Molti atleti si sono lamentati. L'ultimo in ordine di tempo l'argentino Diego Schwartzman che, dopo l'eliminazione agli ottavi per 2-1 (1-6, 6-2, 1-6) contro il russo Karen Khachanov, ha commentato: "È davvero difficile giocare a tennis quando ci sono 40 gradi tutti i giorni. Gli orari delle gare li decidono chi siede in poltrona e guarda il Livescore con tre condizionatori accanto. Poi ti danno dieci minuti di stacco tra secondo e terzo set e così perdi il ritmo agonistico.

Torno a casa molto inc******, è inammissibile giocare in queste condizioni 16 ore dopo un match duro come quello di ieri (quello vinto per 2-0 contro Duckworth ndr). Più che una partita di tennis questo match sembrava 'The Walking Dead'. Vediamo chi riesce a restare in campo più tempo senza soffrire il calore, sono davvero arrabbiato per come è andata oggi.

Sconfitte come queste fanno male ed è brutto perché perdi in un torneo importante come le Olimpiadi". Riguardo i piani futuri Diego Schwartzman ha poi rivelato quando tornerà spiegando: "Questa sconfitta è deludente perché pensavo di avere più chance, ora mi riposerò per qualche giorno e poi inizierò a preparami in vista del tour americano sul cemento. Spero di poter tornare presto e giocare al mio miglior livello".

