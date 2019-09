UN “POLPO” ALL’ANIMA - “POGBA OUT”, LE MINACCE E L'ACCOLTELLAMENTO DI UN 17ENNE A POCA DISTANZA DALLA VILLA DEL POLPO PAUL HANNO SPINTO IL FRANCESE A PRENDERE UN CANE DA DIFESA DA 17.000 EURO - IL GIOCATORE HA IMITATO I COMPAGNI RASHFORD E JONES E ORA HA UN CUCCIOLO DI ROTTWEILER ALTAMENTE ADDESTRATO

Simona Marchetti per corriere.it

Fin dal suo ritorno nell'estate del 2016, la relazione fra Paul Pogba e i tifosi del Manchester United non è mai stata delle più semplici e partendo dal progressivo deterioramento del suo rapporto con José Mourinho (con conseguente cacciata del tecnico portoghese, anche se ovviamente non solo per quel motivo) per arrivare alle non sempre convincenti prestazioni del francese, non stupisce che di recente il malcontento nei confronti dell'ex Juve abbia superato il livello di guardia.

Minacce

E la conferma è arrivata poche settimane fa, quando all'esterno del centro sportivo di Carrington, quartier generale dei Red Devils, qualcuno ha scritto «Pogba Out» a caratteri cubitali su un cartello. Gesto che, unito all'accoltellamento del 17enne Youseff Makki a poca distanza dalla villa nel Cheshire del calciatore, ha convinto quest'ultimo a rafforzare le misure di sicurezza, spingendolo così a prendere un cane da difesa.

Ma non uno qualsiasi, bensì un rottweiler altamente addestrato da 15.000 sterline (17.000 euro) dell'azienda specializzata Chaperone K9 di Lutterworth (Leicestershire), che ha già fornito un analogo servizio ai compagni di squadra di Pogba, Marcus Rashford e Phil Jones. «I calciatori sono ovviamente dei bersagli - ha spiegato il proprietario della Chaperone K9, Richard Arnold, al Sun- e vogliono qualcosa che garantisca la sicurezza della loro famiglia quando loro sono via. I nostri cani non sono minimamente aggressivi, fino a quando non vengono chiamati in aiuto».

