UN “PRINCIPINO” COME SINDACO! A TORINO IL PD PUNTA SU MARCHISIO. L’EX CENTROCAMPISTA DELLA JUVENTUS, CHE IN PASSATO HA POLEMIZZATO CONTRO LE POLITICHE SUI MIGRANTI DI SALVINI - AVRA’ TEMPO PER STUDIARE VISTO CHE LE AMMINISTRATIVE SLITTERANNO AD OTTOBRE - L’EX PROCURATORE CARLO PALLAVICINO: “MARCHISIO, UNA DELUSIONE. CON ME SI È COMPORTATO MALISSIMO”. ECCO IL MOTIVO

https://www.dagospia.com/rubrica-30/sport/sinistra-ha-trovato-altro-aspirante-leader-principino-marchisio-262258.htm

https://www.dagospia.com/rubrica-30/sport/ldquo-marchisio-che-delusione-batistuta-tirchio-seedorf-presuntuoso-235125.htm

CLAUDIO MARCHISIO RED

Amedeo La Mattina per "la Stampa"

A Torino il Pd punta sull' ex calciatore della Juventus e della Nazionale Claudio Marchisio. E lui sta prendendo in considerazione l' offerta. Ma avrà tempo per «studiare», come lo stesso Marchisio ha detto, e decidere se buttarsi nella corsa per sindaco della città.

Le amministrative di primavera infatti slitteranno a dopo l' estate, tra settembre e ottobre (una delle ipotesi è quella del 10-11 ottobre). Ancora non c' è una decisione ufficiale, ma la ministra dell' Interno Luciana Lamorgese ha sentito in maniera informale i partiti e tutti hanno accettato lo slittamento: non è opportuno aprire le urne quando ancora non è chiaro se entro giugno la curva epidemiologica sarà sotto controllo. In ogni caso cominciare tra pochi mesi la campagna elettorale sarebbe pericoloso. E poi come puoi tenere le scuole chiuse e poi aprirle per i seggi elettorali?

marchisio

Oppure evitare gli assembramenti nei locali pubblici e allo stesso tempo consentirli nei comizi in piazza o nei luoghi chiusi?

Inoltre c' è un motivo politico non detto esplicitamente ma che sicuramente incide nella decisione che il governo prenderà, con un decreto legge, in uno dei prossimi Consigli dei ministri. La maggior parte dei partiti convivono obtorto collo nella stessa maggioranza e sostiene lo stesso governo Draghi. Entrare in una competizione elettorale nelle prossime settimane turberebbe il lavoro dell' esecutivo in un periodo nel quale servirà il massimo sforzo per il piano vaccinale e la definizione del Recovery Plan. Saranno scontri diretti per l' elezione dei sindaci in tantissime citta italiane (1.200).

marchisio

Molti i capoluoghi di Regione come Torino, Milano, Bologna, Roma, Napoli. Si voterà anche in alcuni comuni capoluogo di provincia: Benevento, Carbonia, Caserta, Cosenza, Grosseto, Isernia, Latina, Novara, Pordenone, Ravenna, Rimini, Salerno, Savona e Varese. Verrebbero pure rinviata l' elezione regionale della Calabria prevista per l' 11 aprile e le suppletive di Siena.

marchisio

Ora ci sarà più tempo per decidere chi saranno i candidati che si sfideranno. C' è ancora molta indecisione all' interno delle coalizioni contrapposte. Il centrodestra è diviso tra FI e Lega in maggioranza e FdI all''opposizione. In particolare a Roma non c' è ancora una decisione tra la candidatura di Guido Bertolaso, sostenuta dai berlusconiani, e Andrea Abodi, capo dell' istituto del Credito sportivo appoggiato da Giorgia Meloni. Anche a sinistra ancora tutto in alto mare nella capitale.

claudio marchisio

Rimane sul campo la ricandidatura della sindaca uscente Virginia Raggi: i 5 Stelle non mollano mentre il Pd punta sull' ex ministro dell' Economia Roberto Gualtieri. Al di là dei nomi, rimane l' incertezza sull' alleanza tra i Democratici e il Movimento 5 Stelle in piena evoluzione organizzativa e politica con la nuova leadership dell' ex premier Giuseppe Conte.

MARCHISIO

Sono ancora molte le città con sfide indefinite. Tra queste pure Torino. È consolidata per il centrodestra la candidatura dell' imprenditore Paolo Damilano a sindaco di Torino. A sinistra si lavora invece alla candidatura di Claudio Marchisio. Il segretario del Pd Nicola Zingaretti ha chiesto infatti al Pd piemontese di verificare la disponibilità dell' ex calciatore juventino.

Lui ha spiegato che ci avrebbe pensato, ma sa di dover studiare e imparare. Ma visto che le amministrative verranno rinviate, ha tempo per valutare se impegnarsi.

claudio marchisio marchisio marchisio e la moglie bernardeschi marchisio MARCHISIO marchisio MARCHISIO balotelli e marchisio marchisio marchisio e la moglie marchisio barzagli storari marchisio ROBERTA SINOPOLI MOGLIE DI MARCHISIO 1 ROBERTA SINOPOLI MOGLIE DI MARCHISIO CLAUDIO MARCHISIO CALZINI