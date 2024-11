27 nov 2024 16:04

“IL QUARTO MANDATO? LA LEGGE È STATA CAMBIATA DUE VOLTE IN UN ANNO PER TUTTI TRANNE CHE PER IL CONI” – GIOVANNI MALAGO’ INSISTE PER IL QUARTO MANDATO E VORREBBE ESSERE EQUIPARATO AI PRESIDENTI DI FEDERAZIONE, ALCUNI DEI QUALI HANNO GIÀ SUPERATO I 6-7 MANDATI – “SI È CREATA UNA LEGGE 'AD ENTEM', NON A PERSONA. SE DAI AGLI ALTRI LA POSSIBILITÀ DI ESSERE ELETTI E DEVI ARRIVARE AD AVERE COME MINIMO I DUE TERZI DEI VOTI, SIGNIFICA CHE DEVI VERIFICARE SE C'È RISCONTRO NEL TUO MONDO, SE NON DAI NEANCHE LA POSSIBILITÀ DI VERIFICARLO…''