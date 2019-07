3 lug 2019 15:49

“L’ADDIO DI TOTTI ALLA ROMA? GLI FARÀ BENE” – ILARY A“CHI”: "IL CAMBIAMENTO LO VEDO COME UN ELEMENTO POSITIVO" – “UNA SIT-COM TIPO 'CASA VIANELLO'? E' UN'IDEA CHE CI HA SEMPRE DIVERTITO, ORA SIAMO PURE MENO IMPEGNATI..." – "LE NOTTI A IBIZA IN DISCOTECA? CI SOTTOVALUTATE, NOI FACCIAMO TUTTO” – DIECI ANNI FA LA BLASI AVEVA DETTO: “FRANCESCO È FISSATO CON IL SESSO, PER FORTUNA CI SONO I RITIRI”. E ORA? "SONO PASSATI 10 ANNI. È INVECCHIATO…”