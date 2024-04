“C’È UN RECORD CHE SINNER NON POTRÀ TOGLIERMI, QUELLO DEL NUMERO DI VITTORIE IN COPPA DAVIS” – NICOLA PIETRANGELI DICE DI NON ESSERE “GELOSO” DEI RISULTATI DI JANNIK: (“OGGI PER BATTERLO DEVE VENIRE IL DIAVOLO IN PERSONA”) MA POI SI RIFUGIA IN UNA BATTUTA QUANDO SI TRATTA DI DEFINIRLO IL TENNISTA ITALIANO PIÙ FORTE DI TUTTI I TEMPI. "QUANDO IO NON CI SARÒ, TRA DIECI ANNI, LO DIVENTERÀ. MA CERTI RAGIONAMENTI NON SI POSSONO FARE, TROPPO DIVERSI I TEMPI, I MATERIALI, GLI AVVERSARI...”

pietrangeli sinner

Nicola Pietrangeli è stato numero 3 al mondo, Jannik Sinner è già il numero 2, "ma c’è un record che non penso proprio potrà togliermi, quello del numero di vittorie in Coppa Davis. Tutti gli altri li batterà, tutti. Ma quello è impossibile", dice l'ex campione in una intervista a Il Giorno. Attenzione però, non è gelosia, "lo considero una benedizione dal cielo. Per tutto quello che rappresenta anche al di fuori del campo, dico solo una cosa: godiamocelo".

Perché "gli italiani sono un popolo non di sportivi, ma di tifosi. E quando uno vince sono sempre pronti a salire sul carro, che in questo momento è bello grosso. Adesso è pieno di gente che l’aveva previsto. Ma io penso che oggi per battere Sinner debba venire il diavolo in persona", prosegue Pietrangeli. "E forse non vincerebbe lo stesso, perché anche il diavolo ha qualche difetto, a Sinner non manca niente".

pietrangeli sinner e la coppa davis

Secondo l'ex tennista, "Jannik ha tutto, compreso l’entusiasmo e la carica. È un campione con la C maiuscola. Come si fa a non volere bene a un ragazzo di 22 anni che gioca bene ed è così carino ed educato? Chi ne parla male può essere solo invidioso". In questo momento, osserva, "servono poche parole, per definire Jannik: questo è un fenomeno che Gesù Bambino per fortuna ci ha mandato sui campi da tennis, togliendolo dalle piste da sci".

Sinner è forse destinato a diventare il tennista italiano più forte di tutti i tempi. "Quando io non ci sarò, tra dieci anni, lo diventerà. Battute a parte, certi ragionamenti non si possono fare, troppo diversi i tempi, i materiali, gli avversari... Alla fine l’unico metro applicabile sono i risultati" e per Pietrangeli Sinner "è già il numero uno". "L’unica cosa che non lo certifica è questa classifica fatta con i computer che non mi convince per niente", Sinner "sta iniziando adesso la sua ascesa, dove potrà arrivare non lo sa ancora nessuno, a chi sostiene di saperlo dica pure da parte mia che è un bugiardo. In questo momento è lui il migliore".

la faccia di sinner quando vede pietrangeli sul palco jannik sinner nicola pietrangeli premiazione