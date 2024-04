“SARÀ UNA GRANDE NOTTE EUROPEA. DALLA SFIDA TRA MILAN E ROMA USCIRÀ UNA FINALISTA” – IL DOPPIO EX FABIO CAPELLO PARLA DEL DERBY ITALIANO NEI QUARTI DI EUROPA LEAGUE (STASERA ORE 21) E PUNGE DE ROSSI CHE AVEVA PARLATO DI CALCIO MODERNO: “IO SONO VECCHIO E BOLLITO E NON CAPISCO. MI SPIEGHI COSA VUOL DIRE? GUARDA CHE IL CALCIO È SEMPRE LO STESSO. BISOGNA ANDARE AVANTI E SEGNARE. PER FARLO CI VOGLIONO I GIOCATORI BUONI” – DE ROSSI: "HA RAGIONE MISTER, CONFERMO"

(...) Parole che hanno colpito il tecnico della Roma: "Quanti complimenti, quasi quasi vengo lì, si sta più comodi. Perfetto essere accolti così...". Nel corso dell'intervista, Capello ha poi ribadito: "Guarda che domani sarò lì a San Siro e ti critico se non farai bene". De Rossi, parlando della partita, ha aggiunto:

"Nel calcio moderno l'analisi dell'avversario è fondamentale e viceversa, anche gli avversari sanno tutto di noi". Capello ha ribadito: "Daniele, tu hai detto calcio moderno. Io sono vecchio e bollito e non capisco. Mi spieghi cosa vuol dire? Guarda che il calcio è sempre lo stesso. Bisogna andare avanti e segnare". "Si mister ha ragione, intendevo dire il calcio che va di moda adesso, ma il calcio è sempre lo stesso", ha risposto ancora De Rossi. "I giocatori buoni ci vogliono Daniele. Quelli ci vogliono", ha chiosato Capello. "Ha ragione mister, confermo", ha chiuso De Rossi ridendo.

Dal duello di coppa tutto italiano tra Milan e Roma uscirà la finalista che si giocherà la vittoria dell’Europa League a Dublino il prossimo maggio. Parola di Fabio Capello.

L’ex allenatore di entrambe le squadre ha scritto oggi un articolo per la Gazzetta dello Sport nel quale racconta così la sfida tra giallorossi e rossoneri: “Gli ingredienti per una grande notte europea ci sono tutti: campioni da copertina, due bravi allenatori che si sfideranno per la prima volta e una coppa che pesa tanto, tantissimo, sia per il Milan che per la Roma.

Per la Roma la sfida ai rossoneri ha un valore doppio: arrivare ad alzarla nella finale del 22 maggio significherebbe non soltanto centrare un grande traguardo internazionale, ma anche staccare un pass per la prossima Champions. E vista la lotta serrata per il quarto posto in Serie A, l’Europa League offre ai giallorossi un jolly preziosissimo“.

“De Rossi – prosegue Capello – mi sembra molto attento a trasmettere i suoi principi di gioco al gruppo, che li ha recepiti rapidamente e sa applicarli: la Roma morde ed è capace di andare in verticale in maniera immediata. La sfida offre materiale di altissima qualità, dagli equilibratori alla Bennacer e Paredes agli incursori come Loftus-Cheek e Pellegrini, due che con i loro inserimenti possono spaccare la partita.

Milan e Roma arrivano alla sfida nel momento migliore della loro stagione e la testa, in partite come quella di stasera, può fare la differenza. Hanno le carte in regola per offrire una serata come quella del Bernabeu tra Real e City in Champions. E per puntare a Dublino: se cercate una finalista dell’Europa League, guardate Milan-Roma“.

