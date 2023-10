Anticipazione da Belve

A “Belve” arriva l’attesissismo Antonio Conte con un’intervista inedita sulla sua vita privata e dove fa luce anche su alcuni temi caldissimi come quelli di un suo passaggio alla Roma e al Napoli. Quando la Fagnani chiede se gli piacerebbe allenare Napoli e Roma, Conte confessa: “Sicuramente sono due piazze che vorrei vivere, per la passione che ti trasferiscono. Mi auguro un domani che ci sia la possibilità di fare questa esperienza”. la Fagnani a quel punto chiede: non prenderebbe una squadra in corsa? e Conte: “No, perché sono situazioni create prima”. a quel punto la conduttrice chiede: del Napoli sappiamo, dalla Roma qualcuno si è fatto vivo? E il mister risponde….

IL mister parla del “caso mancini” e delle discusse dimissioni dalla Nazionale. “Non voglio entrare nella questione e fare qualcosa che a me ha dato fastidio in altre circostanze”. Ma la Fagnani torna all’attacco: “Quindi lei non ci sarebbe andato in Arabia Aaudita. Non avrebbe lasciato la Nazionale”, Conte elabora: “Stando ai giornali l’arabia saudita avrebbe fatto offerte a tutti, mi ci metto dentro anche io”. E la Fagnani: “quindi hanno fatto un’offerta anche a lei?”, e Conte confessa: “Io ho rifiutato”.

Quando la Fagnani gli fa notare che quindi ci ha risposto, non avrebbe lasciato la Nazionale per l’Arabia Saudita, Conte specifica: “No, la Nazionale è un discorso, stiamo parlando di proposte di club” e poi aggiunge: “Penso che mancini abbia fatto qualcosa di storico vincendo l’Europeo. poi c’è stata sicuramente la non partecipazione ai Mondiali… sono delle situazioni che lasciano delle ferite”. Alla battuta della Fagnani: “Lei non si sarebbe piu’ ripreso!”, Conte conclude chiarendo: “sarebbe stata durissima. ma in quel caso, forse sì, dopo sarei andato via”.

Non manca una rivelazione sull’addio più sofferto, conte stupisce tutti e confessa: “Quello sicuramente di cui mi sono un po’ pentito è quello alla Juventus dopo tre anni. Sai quando anche per le piccole cose vedi grandi problemi… decisi poi di andare via”.

Conte parla anche del suo rapporto travagliato con il collega José Mourinho e quando Francesca Fagnani ricorda a Conte di avergli detto una volta “vediamoci in ufficio” con tono minaccioso, il Mister commenta serafico: “Io vengo dalla strada, non se lo dimentichi mai”.

C’è spazio anche per scherzare sull’atteggiamento controllante di Conte con i giocatori delle sue squadre. La Fagnani ricorda al Mister le sue “istruzioni” sui rapporti sessuali in periodo di competizione, di breve durata e con minor sforzo possibile, e Conte afferma: “Avendo un trascorso da calciatore ho esperienze pratiche che posso trasferire. Uno non può mettere dei limiti o proibire alcune situazioni, però sicuramente nell’imminenza della partita il consiglio è fare minimo sforzo possibile”. E quando la Fagnani scherzando chiede a quanto corrisponde, il Mister afferma: “Il minimo sforzo possibile significa essere passivi, l’altra parte deve essere molto attiva”.

Tra i vari argomenti si tocca anche la vicenda riguardante la truffa di Massimo Bochicchio. Quando la Fagnani chiede che idea si è fatto della vicenda, Conte commenta: “Mi è sembrato strano, tutto quello che è accaduto nel momento in cui è tornato in Italia, tutta questa libertà che gli è stata data. Era chiaro che aveva truffato tantissime persone. Ci sarebbe voluta molta più attenzione e io penso che ci sia stato un po’ di lassismo da questo punto di vista. La Fagnani chiede: lei è riuscito a recuperare qualcosa? E Conte rivela: “Una parte, l’altra vedremo cosa accadrà”.

