10 ott 2019 11:07

“STAI ZITTO!” - FOGNINI URLA IN CAMPO, MURRAY SCAPOCCIA E LO ACCUSA: "L'HAI FATTO PER DISTRARMI". L'ITALIANO: "SEI UN UMORISTA, ALMENO AVRESTI POTUTO RIDERE” – IL TENNISTA SCOZZESE, AL RIENTRO DOPO UN INTERVENTO ALL’ANCA, RINCARA LA DOSE IN CONFERENZA STAMPA: “LUI MI HA DETTO: 'SMETTILA DI GUARDARMI'. QUEL RUMORE PERÒ VENIVA DA LUI, ED È UNA COSA CHE È CONTRO LE REGOLE E NON SI DOVREBBE FARE" – VIDEO