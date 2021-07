“VALENTINA, AIUTACI TU. CI TENGONO IN GABBIA COME ANIMALI” - BONUCCI E CHIELLINI HANNO CHIESTO ALLA SOTTOSEGRETARIA ALLO SPORT VALENTINA VEZZALI DI FARSI PORTAVOCE DELLA RICHIESTA DI SFILARE SUL BUS SCOPERTO CON IL VIMINALE – MA LAMORGESE HA RISPOSTO PICCHE. COME MAI POI BONUCCI E CHIELLINI HANNO OTTENUTO QUELLO CHE VOLEVANO? - LA FIGC SOSTIENE DI AVER AVUTO L'OK DALLE "ISTITUZIONI" (MA QUALI?) - PERCHE' LAMORGESE TACE E NON SPIEGA?

Da liberoquotidiano.it

Volevano a tutti i costi sfilare sul pullman scoperto e mostrare ai tifosi la coppa, così Giorgio Chiellini e Leonardo BonucciChiellini e Leonardo Bonucci hanno pensato di rivolgersi a Valentina Vezzali, che poteva non solo aiutarli ma soprattutto capirli. Così quando erano al Quirinale i due calciatori si sono avvicinati alla sottosegretaria allo Sport del governo Draghi, nonché campionessa olimpica nella scherma con sei medaglie d'oro. "Valentina aiutaci", hanno chiesto i due juventini, "tu sei stata un'atleta, tu puoi capire: questa coppa appartiene alla gente".

E Valentina Vezzali, rivela La Repubblica in un retroscena, ha quindi deciso di farsi portavoce dell'istanza dei giocatori con la collega del Viminale Luciana Lamorgese. La quale dopo una prima telefonata andata a vuoto, ha risposto spiegando che da giorni Questura e Prefettura avevano deciso di negare l'assenso a questo tipo di manifestazione. La Vezzali ha dovuto così dare la brutta notizia a Bonucci e Chiellini, definendosi "non competente" per questo tipo di decisione. Poi però la sorpresa: all'uscita da Palazzo Chigi ha trovato il pullman scoperto che attendeva i giocatori in piazza Colonna. Solo più tardi alla televisione ha scoperto che la sfilata con la coppa era in corso.

Dunque chi ha dato l'autorizzazione? "L'operato delle Forze di Polizia e delle Autorità provinciali di Pubblica sicurezza è stato ineccepibile", spiega il segretario generale del sindacato di polizia Siulp Felice Romano, che parla di un pullman "con tanto di livrea che, richiedendo un cospicuo tempo per l'allestimento, lascia pensare ad una cosa preordinata". Il presidente Gabriele Gravina non vuole saperne di polemiche: "Non posso pensare che la vittoria all'Europeo possa generare tensioni". E guarda già al prossimo campionato: "Vogliamo arrivare a utilizzare il green pass in modo rapido e renderlo efficace anche nei nostri stadi. La capienza? Chiediamo gradualità e accompagnamento. Le società sono in grande difficoltà".

Da ilnapolista.it

Il Fatto Quotidiano regala altri dettagli della questione della sfilata della Nazionale italiana al centro di Roma sul bus scoperto, per festeggiare la vittoria dell’Europeo. Al Quirinale, durante l’incontro con Mattarella, Bonucci ha già iniziato a pressare la Vezzali, sottosegretaria allo Sport. Le ha chiesto aiuto e comprensione in quanto atleta. Anche in modo un po’ aggressivo, scrive il quotidiano. La Vezzali, allora, ha contattato il ministro Lamorgese, che ha ribadito il no di Questura e Prefettura alla sfilata. Ma il bus è partito lo stesso.

“Al Quirinale Bonucci ne aveva discusso con la sottosegretaria allo Sport Valentina Vezzali, olimpionica di scherma delle Fiamme Oro. “Lei è un’atleta, ci aiuti. Ci tengono in gabbia come animali”, le ha detto il calciatore, un po’ aggressivo come spesso gli capita in campo e fuori. E la Vezzali ha chiamato in diretta la ministra Lamorgese, poi ha detto a Bonucci: “No, non si può fare, lo dicono Questura e Prefettura”. Pochi minuti dopo erano tutti sul pullman scoperto per il bagno di folla che ha imbarazzato il governo e irritato i virologi. Nella speranza che i contagi non aumentino troppo e soprattutto che non aumentino i malati gravi”.

