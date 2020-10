“VIENI A RUBARMI QUANDO SONO IN CASA, CODARDO, TI ASPETTO” - LA RABBIA DI CORREA PRESO DI MIRA DAI LADRI MENTRE GIOCAVA ALL’OLIMPICO. SVALIGIATA NELLA SERATA DI SABATO ALLA GIUSTINIANA L’ABITAZIONE DELL’ATTACCANTE ARGENTINO. IL BOTTINO DI ALCUNE MIGLIAIA DI EURO. IL GIALLO DEL MESSAGGIO POSTATO SU INSTAGRAM E POI CANCELLATO. NON SI ESCLUDE CHE I RESPONSABILI DEL FURTO ABBIANO GIÀ COLPITO NELLA ZONA CON LE STESSE MODALITÀ…

«Entra e viene a rubare quando sono in casa, codardo, ti aspetto». Poche parole scritte su un post pubblicato sul suo profilo Instagram che poi sarebbe stato rimosso. Un giallo, così come il furto scoperto sabato notte a casa dell’attaccante argentino della Lazio Joaquin Correa, preso di mira proprio mentre si trovava in campo all’Olimpico a vincere la partita di campionato contro il Bologna.

Un colpo forse progettato seguendo proprio gli spostamenti e gli impegni del «Tucu»: i ladri sono entrati in azione nella sua abitazione in via Cassia, nella zona della Giustiniana, dopo aver forzato una porta finestra, e hanno poi avuto tutto il tempo necessario per svaligiarla.

lazio vs bologna foto mezzelani gmt 024

Un bottino di alcune migliaia di euro, composto da denaro in contanti, gioielli e alcuni orologi di valore, ma lo stesso attaccante, particolarmente colpito da quanto accaduto dopo essere ritornato a casa dall’Olimpico, non avrebbe ancora concluso l’inventario di quanto portato via dai ladri.

Sul caso indaga la polizia, subito intervenuta sul posto, che ha effettuato un sopralluogo anche con i tecnici della Scientifica alla ricerca di tracce o impronte lasciate dagli intrusi. Sarebbero stati anche acquisiti alcuni filmati dell’impianto di videosorveglianza. Non si esclude che i responsabili del furto abbiano già colpito nella zona con le stesse modalità. Intanto però Correa, scosso come lo sarebbe chiunque, si sarebbe sfogato sui social.

