“UNA MADRE FA TUTTO PER IL FIGLIO, MA NON DEVE FARE ANCHE IL FIGLIO E LA PARTE DEL FIGLIO” – ZAZZARONI CITA ALDO BUSI PER INFILZARE LA MAMMA DI FEDERICA BRIGNONE SUL CASO GOGGIA - "SE VLAHOVIC NON FOSSE LA CURA SPERATA PER LA JUVE RISULTEREBBE DURA ANCHE COL VILLARREAL – SE, DOPO UN’ALTRA SOCIETÀ DI SERIE A DOVESSE PASSARE ALLO STRANIERO IL CAMPIONATO RISULTEREBBE DIVISO IN PARTI UGUALI: 10 ITALIANE E ALTRETTANTE DI FUORI. CON UN’EVENTUALE UNDICESIMA, POI…"