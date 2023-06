“UNA VOLTA FOGNINI SENTIVA PUZZA DI MERDA… ERA UN RACCATTAPALLE CHE L’AVEVA FATTA IN CAMPO” - IN UN LIBRO LE MEMORIE DELL’ARBITRO ANDREW JARRETT – “JOHN MCENROE SEMBRAVA AVERE PROBLEMI AD ALLACCIARSI I LACCI DELLE SCARPE, DAL MOMENTO CHE SI SLACCIAVANO OGNI VOLTA CHE AVEVA BISOGNO DI RALLENTARE LE COSE. FOSSE PER ME ABOLIREI IL MEDICAL TIME OUT. I GIOCATORI NON FANNO ALTRO CHE PERDERE TEMPO E SE NE APPROFITTANO” - E SUI GRUGNITI..

Nei suoi 14 anni di carriera come giudice di sedia Andrew Jarrett ha arbitrato in tutti i grandi tornei di tennis, Wimbledon incluso. Nel suo libro “Championship Points” offre uno sguardo divertente dietro le quinte del Tour. Il Telegraph ne ha pubblicato un estratto, nel quale racconta anche un episodio singolare accaduto a Pechino al collega Cedric Mourier, in un march tra Fabio Fognini e Viktor Troicki.

“Era una partita ad alto rischio perché Troicki era incline a occasionali problemi disciplinari. Ma nulla avrebbe potuto preparare Cedric a quando Fognini si lamenta letteralmente di un… “campo di merda”. Quando ha guardato dall’altra parte c’erano dei cumuli sospetti nell’angolo e il giocatore aveva notato l’odore. Cedric ha chiamato i servizi per fare un po’ di pulizia.

Quando sono arrivati lì, però, il nostro proattivo arbitro Atp aveva preso un asciugamano, fatto un po’ di pulizia e risolto lui stesso il problema del pezzo di cacca. Il supervisor dell’Atp Thomas Karlberg aveva pensato che fosse cacca di uccello ma no: è emerso che un raccattapalle non si era sentito bene con mal di pancia, e l’aveva fatta sul campo“.

Jarrett ragiona sulle infinite perdite di tempo del tennis. Scrive: “John McEnroe sembrava avere problemi ad allacciarsi i lacci delle scarpe, dal momento che si slacciavano ogni volta che aveva bisogno di rallentare le cose. Novak Djokovic faceva rimbalzre la palla un numero sorprendente di volte. Rafa Nadal giocava e si agitava. E qualsiasi giocatore si asciugherebbe anche dopo aver centrato un ace! Una volta Wimbledon iniziava alle 14 ogni giorno, si giocavano quattro partite su ogni campo e finivano. Per anni abbiamo iniziato alle 11:30 e alla fine sono diventate le 11 dopo un decennio di pressioni da parte mia e di altri. Anche con questo inizio anticipato, non sempre si completano prima che cali l’oscurità. In passato, i giocatori non si sedevano nemmeno al cambio di campo, ma si fermavano solo brevemente per un rapido passaggio di asciugamano o un sorso di bevanda. Ora ogni scusa è buona per rallentare le cose“.

“Se potessi fare a modo mio, non avremmo affatto i time-out medici. Se un giocatore non è in grado di giocare, dovrebbe stringere la mano, ritirarsi e andarsene. Forse come concessione potrei dire che se un allenatore o il fisio entra in campo, dovrebbe comportare una qualche forma di penalità di punteggio: forse un punto o un game. Lo stesso dovrebbe valere per le pause bagno. Ciò consentirebbe le emergenze ma spegnerebbe le pantomime”.

Un altro argomento di discussione sono i “grugniti” dei giocatori quando colpiscono. “Non puoi aspettarti silenzio in campo quando uno si spacca le viscere per colpire una pallina da tennis a tutta forza. Quindi quando diventa un problema? Risposta: quando è fatto deliberatamente per scoraggiare l’avversario. Questo deve stare nel giudizio dell’arbitro di sedia.

Abbiamo avuto tabloid che chiedevano “gruntometers” solo perché una Sharapova o un’Azarenka sono rumorose. Il problema è che anche Nadal è rumoroso ma ha un tono più basso e quindi è meno evidente. Se usi la tecnologia per misurare il rumore, finisci come un vigile urbano che penalizza le persone che vanno a 33 miglia all’ora in una zona di 30 miglia all’ora. Immagina che al match point in una finale del Grande Slam!”

Poi Jarrett parla dei singoli. Di Roger Federer che “giocava probabilmente il tennis più bello da guardare di tutti i tempi. Poi è andava alle conferenze stampa, sembrava immacolato e parlava in tre lingue diverse. Apparentemente, era anche il modello per il padre moderno, compreso il cambio dei pannolini. Spero che abbia schiacciato una mosca almeno una volta nella vita perché altrimenti sarebbe perfetto!”.

O di Camila Giorgi, “l’italiana che ha un padre con i capelli selvaggi che lo fanno sembrare un professore uscito da un laboratorio di scienze. Fanno una combinazione colorata insieme e mi è sempre piaciuto avere a che fare con loro. Si agita a lato del campo e non può impedirsi di allenare un po’, non necessariamente con la sua approvazione. A Birmingham un giorno le ha offerto consigli sul lancio della palla a metà partita. Camila si è arrabbiata con lui, ha fatto un doppio fallo apposta e poi ha ricambiato lo sguardo”.

Ovviamente Nick Kygrios: “Era stato curato lontano da occhi indiscreti durante un timeout medico fuori dal campo agli US Open, quando si è rivolto al supervisor e ha chiesto: “Qual è il punteggio, amico?”, “Sei un set sopra e in vantaggio per 4-3 nel secondo”. “È con un break o no?“, ha chiesto ancora. “Scusa amico, non sono molto interessato a questa partita…”.

Ultimo aneddoto dell’estratto, sull’abbigliamento bianco di Wimbledon:

“Una volta un giocatore, un maschio, è entrato in ufficio per chiedere della biancheria intima bianca per rispettare le regole. Nessuno ha trovato niente della sua taglia, quindi gli è stato dato un paio di mutande enormi da donna tipo Bridget Jones. È andato via per provarle ed è tornato dicendo: “Sì, stanno bene”. Il giorno successivo era in programma al Centre Court. Ha giocato sul campo Centrale di Wimbledon indossando biancheria intima da donna e non se ne è reso conto“.

