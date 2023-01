UN LETTORE CI SCRIVE: “SI DÀ IL CASO CHE NEGLI ANNI '80 GAREGGIASSI ANCH'IO IN UNO SPORT DIVERSO DAL CALCIO, E CONFERMO CHE C'ERANO ATLETI CHE PRENDEVANO IL CARDIOTONICO MICOREN DI SOLITO PRIMA DELLE COMPETIZIONI, COSÌ COME CON LA STESSA LEGGEREZZA ASSUMEVANO QUOTIDIANAMENTE ANABOLIZZANTI, TUTTAVIA ERA NOTO A TUTTI CHE FOSSE DOPING. VA DETTO CHE IL MICOREN TRA GLI EFFETTI COLLATERALI NON AVEVA FORME TUMORALI, L'ABUSO DI ANABOLIZZANTI INVECE SÌ. LA MIA IMPRESSIONE È CHE SI PARLI DEL PRIMO E NON DEGLI ORMONI PERCHÉ…

si dà il caso che negli anni '80 gareggiassi anch'io, a livello nazionale, in uno sport diverso dal calcio, e confermo che c'erano atleti che prendevano il cardiotonico Micoren di solito prima delle competizioni per abbassare i battiti e raggiungere più tardi la soglia della fatica, così come con la stessa leggerezza assumevano quotidianamente i primi anabolizzanti (dicono che glieli somministravano, ma non sapevano e non chiedevano? mah) per aumentare rapidamente la massa muscolare uniti a cortisonici per "coprirne" la presenza nel sangue, tuttavia era NOTO A TUTTI che fosse doping, una pratica vietata per ragioni sia mediche sia sportive.

Non ne ho mai fatto uso perché mio padre, ex olimpionico degli anni 60 e genuino sportivo ha sempre osteggiato queste pratiche ed io ho sempre tenuto alla mia salute più che alle vittorie, ma ho visto con i miei occhi coetanei mingherlini "lievitare" da un all'altro con balzi enormi nelle prestazioni, tanti che, proprio come nel calcio e in tanti altri sport, una volta affermati ancora orbitano in ambito federale o si sono riciclati come commentatori tv.

La mia impressione è che si parli di Micoren e non di anabolizzanti o di ormoni vari perché è comodo così, ma si largheggiava con entrambi questi ultimi ed i pochissimi che avevano il coraggio di denunciare queste pratiche venivano emarginati dalle stesse federazioni sportive, nel calcio Zeman, nell'atletica Donati e potrei continuare. Va detto che il Micoren tra gli effetti collaterali non aveva forme tumorali, l'abuso di anabolizzanti invece sì.

Lettera firmata

