TRA IL LIVERPOOL E LA DECIMA FINALE DI COPPA CAMPIONI C'È IL "VOLPONE" EMERY - LA SQUADRA DI KLOPP È A UN PASSO DAL POKER DI TITOLI IN UNA SOLA STAGIONE, CHE NESSUN CLUB È MAI RIUSCITO A CENTRARE NELLA GLORIOSA STORIA DEL CALCIO INGLESE - I "REDS" HANNO GIÀ VINTO LA CARABAO CUP, DEVONO GIOCARE LA FINALE DI FA CUP CONTRO IL CHELSEA E SONO A UN SOLO PUNTO DAL CITY IN CAMPIONATO (A 4 GIORNATE DALLA FINE) - L'ACCESSO ALLA FINALE DI CHAMPIONS SEMBRA UNA FORMALITÀ, MA IL TECINCO TEDESCO TEME I CALI DI TENSIONE E LA...

Alessandro Bocci per il “Corriere della Sera”

Unai Emery, capello impomatato e quattro Europa League in bacheca, lo aveva detto prima della trasferta a Anfield e lo ripete alla vigilia del ritorno in programma stasera nel piccolo stadio della Ceramica: «Il Liverpool è la squadra migliore del mondo». Il progetto, neppure troppo nascosto degli indiavolati Reds è il «quadruple», ovvero il poker di titoli in una sola stagione, che nessun club è mai riuscito a centrare nella gloriosa storia del calcio inglese.

I rossi della città dei Beatles sono scatenati: la Carabao Cup è già in bacheca, il 14 maggio è in programma la finale di FA Cup contro il Chelsea, mentre continua l'inseguimento al Manchester City che in Premier ha un punto di vantaggio quando mancano quattro giornate. Il quarto titolo, il più prestigioso, sarebbe la Champions League.

La finale, la decima nella storia del club, la terza negli ultimi cinque anni, sembra una formalità considerando le differenze tecniche e economiche con il Villarreal e anche il 2-0 della settimana scorsa.

Jurgen Klopp, il guru del calcio verticale, forte di un nuovo contratto sino al 2026, è tanto aggressivo nel gioco quanto prudente con le parole: «Siamo stati perfetti sino adesso, ma se cominciamo questa partita con il piede sbagliato tutto si può complicare. Non possiamo dare niente per scontato, ci sarà da soffrire».

Lo dice perché il basco Emery nel 2016 gli ha soffiato l'Europa League anche se adesso il ribaltone sembra davvero impossibile. La fatica è la vera minaccia per gli inglesi. Quella di stasera sarà la partita numero 57 della stagione, come nessun altro nell'Europa che conta. E la Champions non perdona i cali di tensione. Su questo fa leva Emery, che vuole godersi lo spettacolo sino in fondo insieme alla sua gente.

A spingere il sottomarino giallo, che ha già affondato Atalanta, Juventus e Bayern Monaco, ci saranno 25 mila anime palpitanti, più o meno la metà della popolazione di questo angolo della comunità valenciana tosta e orgogliosa. «Siamo eccitati all'idea di affrontare una sfida così importante a fianco del nostro popolo. Arrivare in finale sarebbe bellissimo, ma non so se ci riusciremo», dice Emery. Il Villarreal, per arrivare a Parigi il 28 maggio, dovrebbe segnare tre gol senza incassarne neppure uno contro una squadra che ha vinto le ultime 5 partite e 10 delle ultime 12. Serve più che un'impresa.

