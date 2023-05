DA LUCIO… A LUCHO! - CONTINUA LA RICERCA PER L'EREDE DI LUCIANO SPALLETTI AL NAPOLI DOPO LA ROTTURA TRA L'ALLENATORE E AURELIO DE LAURENTIIS - L'ULTIMO NOME DELLA LISTA SAREBBE LUIS ENRIQUE, ANCORA IN CERCA DI SISTEMAZIONE DOPO L'ADDIO ALLA NAZIONALE SPAGNOLA - TRA GLI ALTRI NOMI SONDATI CI SONO ANCHE GASPERINI, ITALIANO E THIAGO MOTTA, MA L'IDEA DI "AURELIONE" SAREBBE DI AFFIDARE LA PANCHINA A UN TECNICO CON QUALCHE TROFEO GIA' IN BACHECA…

Estratto dell'articolo di Monica Scozzafava per il “Corriere della Sera”

spalletti de laurentiis

L’ultima idea risponde al nome di Luis Enrique, scelta esotica e di impatto. Il telefono del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è bollente. Sonda, chiama, valuta i possibili sostituti di Luciano Spalletti senza però lasciarsi travolgere dagli eventi. Il profilo dev’essere quello giusto, dopo lo scudetto quella dell’allenatore è una scelta che non può sbagliare. L’eredità è pesante.

luis enrique

[…] De Laurentiis ha una mente fervida: è innamorato delle sue idee e le persegue, gli piace Gasperini dell’Atalanta — gli aveva già offerto un contratto nel post Mazzarri, poi la trattativa naufragò — è stato inevitabile ripensare a lui. La scelta è stimolante ma segnerebbe una discontinuità tattica visto il credo dell’attuale allenatore bergamasco (dalla difesa a 3 in poi). Vincenzo Italiano, altro tecnico pure già in agenda, come profilo sarebbe più vicino alle idee di Spalletti.

gasperini

[…] La nuova carta è Thiago Motta del Bologna, che piace a tanti altri club. Il presidente del Napoli ne apprezza il gioco ma soprattutto il profilo caratteriale: il decisionismo, la dedizione e anche la riservatezza dell’uomo. La questione è calda ma non definita, perché ad Aurelio piace stupire, piace tentare strade anche impervie per arrivare ad allenatori non solo bravi ma con un palmarès di livello. È successo così con Rafa Benitez e con Carlo Ancelotti, il tecnico con più titoli di tutti in bacheca. Il tentativo fatto con Luis Enrique va in questa direzione. […]

luis enrique

Resta il sogno Klopp ma anche la voglia di persuadere l’amico Antonio Conte: per lui De Laurentiis sarebbe disposto a un sacrificio economico. L’ex Tottenham dovrebbe certamente abbassare le sue pretese ma l’idea di una nuova sfida tutta italiana potrebbe bilanciare la rinuncia economica. […] Ad Aurelio piacciono i colpi a sorpresa: stavolta più di sempre gli piacerebbe farlo.

